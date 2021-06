El Chromecast con Google TV ahora tiene anuncios muy molestos en vídeo

De todos es sabido que Google es una empresa que gana dinero, sobre todo, con la publicidad. Normalmente, es en las páginas webs, pero poco a poco se expande a otras plataformas.

La última en mostrar nuevos anuncios es Google TV, la interfaz que tiene el último modelo de Chromecast anunciado, que analizamos hace unos meses.

Anuncios en vídeo a pantalla completa

Tal y como ha descrito 9to5Google, ahora la interfaz del Chromecast con Google TV incluye un espacio destinado a un anuncio en la parte superior, junto a las sugerencias. Lo podéis ver en el vídeo de la propia 9to5Google:

Publicidad en Google TV

El problema no es tanto el anuncio, sino que se trata de un vídeo que, para colmo, se reproduce automáticamente. Por si esto fuera poco, además el sonido está activado por defecto y si no salimos de la interfaz se expande hasta mostrarse en pantalla completa.

Funciona de forma similar a como lo hacen las series y películas de Netflix cuando estamos leyendo la sinopsis, con la diferencia enorme de que esto es publicidad.

Es más que probable que llegue a Android TV

Chromecast con Google TV

Esta publicidad por el momento se queda en Google TV pero dado que los cambios que vemos en esta plataforma llegan a las pocas semanas a Android TV es de suponer que empezaremos a ver estos anuncios en los televisores y set top boxes compatibles en breve.

Por ahora no parece haber una opción para desactivarlo, algo que solventaría el problema ya que no muchos lo apagarían pero, los que de verdad no quieren este tipo de vídeos, podría hacerlo.

Estaba claro que no todas las mejoras del Chromecast con Google TV iban a ser positivas, o relacionadas con la llegada de nuevas aplicaciones.