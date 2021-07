Las valoraciones de comentarios llegan a los grupos de Facebook en España

Los grupos de Facebook han ido cogiendo cada vez más relevancia, sobre todo en países como España donde la red social no deja de ganar usuarios, aunque cada vez sean de una edad media mayor.

Una de las últimas novedades de la aplicación Android de esta red social esta relacionada justo con esta función.

Ya podemos valorar de forma positiva o negativa un comentario en un grupo. Y no, no es lo mismo que marcarlo como Me Gusta.

Así podemos valorar un comentario en un grupo de Facebook

Cuando entremos en un grupo dentro de la aplicación vemos como bajo cada comentario aparecerá un nuevo icono con dos flechas, una hacia arriba y una hacia abajo.

Si pulsamos ahí aparecerá una ventana para elegir si queremos marcar el comentario como que aporta o no valor al grupo.

Cuando lo hagamos aparecerá la flecha junto a las opciones de Me Gusta y Comentar, como vemos arriba.

Además, al valorar un comentario podemos decir, opcionalmente, el motivo por el que le hemos dado esa valoración.

Parece que Facebook quiere intentar mejorar la moderación de este tipo de contenido usando los propios usuarios para que den feedback de los usuarios que más problemas den, o que más ayuden.

