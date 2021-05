Just Draw It!: una app perfecta para calcular distancias o planear rutas

A la hora de calcular distancias o planear rutas la mayoría de usuarios Android en España utilizan Google Maps o Petal Maps si tienes un móvil de Huawei sin Android. Aunque no son las únicas opciones a las que podemos recurrir para este tipo de funciones, porque hay otras apps a tener en cuenta, como Just Draw It! que está ganando presencia en Android.

Just Draw It! es una aplicación en la que simplemente tendrás que dibujar la ruta que deseas seguir para acudir a un lugar determinado, como dar un paseo en la naturaleza. La aplicación te dirá la distancia y el tiempo necesario para recorrer dicha ruta o te ayudará a planear rutas de forma sencilla también.

Planea rutas de forma sencilla

Just Draw It inicio

Just Draw It! te ayuda a planear cualquier ruta antes de salir de casa. Ya vayas a ir andando a un sitio, en coche, en bici o hasta rutas sobre el agua. La idea es que traces dicha ruta en el mapa, la puedes dibujar tú mismo y la aplicación te dirá la distancia que dicha ruta recorre, el tiempo que se tarda y podrás así planear cuál es la mejor ruta para recorrer dicha distancia.

Cualquier ruta que hayas planeado o buscado la vas a poder guardar, de manera que si en el futuro la repites la tendrás siempre disponible y será fácil acceder de nuevo a ella. La app te permite también compartir rutas con otras personas, además de exportarlas en otras apps y en otros formatos. Así vas a tener estas rutas siempre contigo.

Just Draw It planear ruta

Just Draw It! nos proporciona además bastante información sobre las rutas que hayamos buscado o trazado en el mapa. Datos como la distancia, la elevación o el tiempo que necesitamos para completarla en el medio de transporte seleccionado. Además, tiene diversos estilos de mapa, para tener el que se ajuste mejor a lo que nosotros necesitamos, por si una ruta es visible en un tipo de mapa determinada, por ejemplo.

Just Draw It opciones

Si vas a hacer deporte, ir de viaje o simplemente quieres planear paseos, esta app es una buena forma de tener todo tipo de rutas listas que luego podrás seguir de forma sencilla. Su interfaz es muy fácil de usar, así que no tendrás problemas a la hora de usarla y es por ello una buena opción a descargar en tu teléfono Android.

Cómo descargar Just Draw It! en Android

Just Draw It! es una aplicación que podemos descargar de manera gratuita en Android, disponible en la Play Store. La aplicación cuenta con anuncios y compras en su interior. Estas compras están pensadas para desbloquear una serie de funciones adicionales en la misma, aunque son opcionales en todo momento. La puedes descargar en este enlace.