Escribe con otro tipo de letra en WhatsApp con esta aplicación gratuita

La personalización de nuestros dispositivos siempre ha sido una de las acciones más recurrentes. En los móviles Android, y cada vez más en iOS, esto es cada vez más cierto, y muchos buscan cómo diferenciarse. Ahora os contamos cómo podéis hacerlo en WhatsApp.

La modificación del tipo de letra en los móviles no es algo nuevo, pero silo es que podamos escribir en aplicaciones como WhatsApp con una tipografía concreta y que nuestro interlocutor lo vea de la misma forma. Eso es lo que hace la aplicación Fonts.

Un teclado muy particular

Esta aplicación permite modificar la fuente con la que vamos a publicar algo en múltiples aplicaciones, entre las que está WhatsApp. De esta forma, podemos cambiar, y mucho, cómo se ven los mensajes.

Para usarla simplemente tenéis que descargarla de la Play Store y seleccionarla como vuestro teclado por defecto.

Además de en WhatsApp podemos usarla en apps como Instagram, Snapchat, Facebook, Messenger, Telegram, Tik Tok, Roblox, Twitch, Discord, etc. Y no solo en los mensajes, también en las descripciones, biografías, etc. Si alguna vez te habías preguntado cómo habían puesto esas letras raras en los perfiles de algunos usuarios, ya lo sabes.



Eso sí, puede haber ciertos dispositivos que no muestren bien las fuentes, como nos ha pasado a nosotros al usar WhatsApp web en un ordenador con Windows 10. No obstante, lo normal es que cualquier móvil actual, con pocos años, las represente bien.

Tipografias en WhatsApp Web

Como siempre, al ser un teclado esta aplicación tendrá acceso a lo que teclees por lo que si quieres no usarla en apps más sensibles como la banca online, siempre puedes cambiar temporalmente al teclado de Google o similar.