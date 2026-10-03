Un policía español advierte: "Si tienes un móvil Android, revisa esto ahora mismo para encontrarlo si te lo roban"

Los sistemas modernos para smartphones cuentan con una gran cantidad de funciones útiles que no vienen necesariamente activadas por defecto y que deben ser descubiertas por los propios usuarios.

La cuenta de YouTube Policía de Corazón ha revelado una de estas funciones disponibles en el sistema operativo Android que puede convertirse en una gran baza contra los ladrones y una gran protección para nuestros datos.

No en vano, el robo de smartphones sigue siendo uno de los delitos más habituales en la vía pública, especialmente en las grandes ciudades, donde los turistas se convierten en el objetivo primario de los cacos.

El plan habitual de los ladrones una vez que sustraen el dispositivo consiste en acceder al panel de control de Android, algo que se puede hacer sin necesidad de desbloquearlo y desde donde se pueden activar y desactivar muchas funciones.

En concreto, lo primero que hacen es activar el modo avión, que de manera automática corta todas las comunicaciones del móvil; la idea de este modo es activarlo precisamente cuando abordamos para no afectar a las comunicaciones del avión, pero los ladrones se han dado cuenta de que también les resulta útil.

Y es que, en el momento en el que las comunicaciones por la red móvil o por WiFi son desconectadas, el dispositivo ya no puede comunicar su geolocalización y las herramientas de localización remota dejan de funcionar.

Por suerte, varios fabricantes de Android han implementado una opción para evitar esto, que elimina la opción de activar el modo avión cuando el teléfono está bloqueado; si alguien intenta activarlo, necesitará nuestra huella dactilar o número de PIN para desbloquear el dispositivo primero.

Lamentablemente, Android sigue siendo un sistema muy fragmentado, y la opción no es la misma en todos los dispositivos; cada fabricante ha creado su propio método.

Por ejemplo, para activar esta función en los móviles Samsung, debemos entrar en la aplicación de Ajustes del teléfono y acceder a la sección de Pantalla de Bloqueo y en "Ajustes de bloqueo seguro"; aquí, encontraremos la opción "Bloquear red y seguridad", que debemos activar si no la tenemos.

En los móviles Xiaomi, en cambio, debemos entrar en Ajustes o Configuración y en la sección Notificaciones y barra de estado (o centro de control), podemos ajustar los "elementos que se muestran en la pantalla de bloqueo" y desactivar la opción "Centro de control".

Por último, en los Google Pixel, la única opción que tenemos es eliminar el botón del Modo Avión, ya que no hay una manera de ajustar lo que aparece en la pantalla de bloqueo y Google no ha anunciado que lo vaya a permitir.

Para ello, debemos abrir el panel de control deslizando dos veces hacia abajo, tocar el icono del lápiz, mantener presionado en el Modo avión y arrastrarlo hacia abajo. Con el móvil bloqueado, esto no se puede hacer, así que el ladrón no podrá recuperar el Modo avión.