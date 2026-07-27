Es oficial: los Nothing Ear (3a) ya pueden grabar llamadas en España utilizando su app y sin importar qué teléfono uses

A principios de mes Nothing lanzó en España sus nuevos auriculares, los Ear (3a). Se trataba de una renovación de su modelo más vendido que llegaba centrada en mejorar la calidad de sonido y ajustar el precio.

Además, estos auriculares también destacaban por funciones inteligentes que van más allá de invocar a ChatGPT.

Incluyen Audio Snapshot que permite guardar una nota de voz o un recordatorio, sin embargo en España no tenía la capacidad de grabar llamadas como sí era posible en otros mercados. Hasta ahora.

La compañía con sede en Londres acaba de anunciar que la función de grabación de llamadas ya está disponible en el país.

A partir de ahora, los usuarios que dispongan de estos auriculares podrán iniciar y detener la grabación de una llamada o reunión online directamente desde los auriculares mediante un sencillo gesto.

Bastará con pellizcar simultáneamente los auriculares para capturar el audio.

Nothing Ear (3a) Chema Flores

Las grabaciones se almacenan en los Ear (3a) y se sincronizan automáticamente con la app Nothing X, desde donde pueden reproducirse, editarse, compartirse y también transcribirse.

De este modo no hace falta utilizar un teléfono Nothing para grabar, únicamente la aplicación que funciona con cualquier dispositivo Android o iOS. Eso sí, los Ear (3a) tienen que estar vinculados a la app Nothing X, no solamente al teléfono a través de Bluetooth.

Para proteger la privacidad de los participantes, al comenzar una grabación se reproduce un aviso sonoro en ambos interlocutores.

Asimismo, corresponde al usuario asegurarse de que tiene derecho a grabar la conversación y, cuando proceda, informar o solicitar el consentimiento de las demás personas.

Nothing explica que esta funcionalidad estará disponible para aquellos usuarios cuya dirección IP o tarjeta SIM esté localizada en España.

Más allá de las funciones inteligentes, el verdadero reclamo de estos auriculares es la combinación de rendimiento sonoro, diseño y precio. Es una de las mejores opciones del mercado para los usuarios que lo buscan todo.

Nothing Ear (3a) Chema Flores

Así por ejemplo, cuentan con un nuevo driver dinámico de 12 mm. Éste desplaza más aire y consigue unos graves hasta 5 dB más intensos que la generación anterior, mientras que su ligero diafragma PMI inspirado en la ingeniería aeroespacial es quien reproduce los agudos claros y precisos.

Y, en su ambición por ofrecer sonido de alta calidad, están certificado para Hi-Res Audio Wireless y compatible con LDAC.

Con respecto al diseño, son llamativos y con personalidad, pero no renuncian ni a la comodidad ni al rendimiento.

Mantienen esa icónica estética transparente que deja ver la circuitería interna, además el estuche de carga se ha rediseñado ligeramente con respecto a la generación anterior.

La tercera clave es el precio. La unión de prestaciones y diseño por menos de 100 euros (99€) lo convierten en una compra maestra.