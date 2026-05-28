Xiaomi presenta un aluvión de wearables para reforzar su ecosistema: del reloj Watch S5 a sus nuevos auriculares

Xiaomi ha presentado un aluvión de novedades. Como es habitual en sus grandes presentaciones, ha aprovechado el evento donde ha dado a conocer Xiaomi 17T Series para revolucionar el catálogo de dispositivos disponibles en el mercado español.

Además de las grandes estrellas del evento, Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro, la popular compañía ha presentado su nueva gama de dispositivos wearables con la que refuerza su apuesta por el segmento premium del ecosistema de productos conectados.

En concreto, Xiaomi ha lanzado el Watch S5 46mm, la Smart Band 10 Pro, los Buds 6 y el altavoz Sound Play, cuatro productos que llegan con la ambición de subir la exigencia, calidad y capacidades de sus productos, pero con la combinación de precios ajustados partiendo desde los 49,99 euros.

Además, estos cuatro dispositivos también están enfocados en integrarse y hacer crecer el ecosistema Xiaomi HyperOS 3, que cumple cada vez más con una experiencia fluida entre todos los productos de la compañía y más allá.

Watch S5, reloj insignia

Si la ambición de Xiaomi es competir cada vez más en el terreno premium, el nuevo Xiaomi Watch S5 46mm es la respuesta en el mercado de los wearables presentados hoy.

Con una caja de acero inoxidable de 46 milímetros, el reloj mantiene un peso contenido de 46 gramos y un grosor de apenas 10,99 milímetros. Sin embargo, el diseño, las líneas y los materiales premium hacen que sea un reloj que aspira atacar a los más capaces del segmento.

Dispone de una pantalla AMOLED de 1,48 pulgadas ofrece hasta 2.500 nits de brillo máximo y un bisel más estrecho (un 40%) que la generación anterior, lo que se traduce en una mejor experiencia en visibilidad del contenido y bajo luz solar directa.

Además del diseño, donde Xiaomi ha puesto el verdadero músculo para este reloj en su capacidad de seguimiento de salud. Integra un sensor de frecuencia cardíaca actualizado de 4 LED y 4 PD mucho más preciso, con 150 modos deportivos, GNSS de doble banda de navegación y un curioso sistema denominado Passion Mode que detecta gestos de animación en eventos.

Xiaomi Watch S5 46mm Xiaomi

También destaca el seguimiento del sueño, con informes continuos y acumulados sobre el descanso del usuario. Estas métricas han sido desarrolladas además en colaboración con la World Sleep Society, la Asian Society of Sleep Medicine y la Chinese Sleep Research Society, destaca la empresa.

Para lograr un seguimiento del sueño cómodo, olvídate del cargador. El Watch S5 promete una autonomía de 21 días gracias a su batería de 815 mAh con tecnología Surge, una capacidad superior a otros relojes del mercado con los que llega a competir en presupuestos superiores, y es que el Watch S5 llega al mercado a partir de 179,99 euros en negro, plata, azul cerámica y un llamativo y resultón verde.

Xiaomi Smart Band 10 Pro, evolución en la muñeca

Más allá del reloj, también ha presentado la Xiaomi Smart Band 10 Pro, una opción más desenfadada y asequible para aquellos que buscan monitorización de salud sin necesidad de un reloj completo. Aún así, cuenta con una generosa pantalla AMOLED de 1,74 pulgadas y hasta 2.000 nits de brillo.

La pulsera es cómoda de llevar, con unas dimensiones compactas y ligeras que te olvidas que la llevas puesta, con sólo 9,7 milímetros de grosor y un peso 21,6 gramos. La construcción en aluminio ofrece durabilidad sin comprometer la ligereza.

Al igual que el Watch S5, incorpora un módulo de monitorización cardíaca actualizado que alcanza una precisión del 98,2% en la medición de la actividad física. Asimismo tiene una autonomía de 21 días de uso, suficiente para irte de vacaciones sin cargador.

Xiaomi Smart Band 10 Pro Xiaomi

Una de las novedades más interesantes es la colaboración con Clue, una de las aplicaciones líderes mundiales en seguimiento del ciclo menstrual. Esta integración permite combinar los datos de salud generados por la pulsera con información específica sobre salud menstrual que ofrecen alternativas más caras como el Apple Watch.

Precisamente, el enfoque hacia a Apple no es casual, pues se puede emparejar simultáneamente un smartphone Xiaomi y un iPhone, permitiendo recibir llamadas, mensajes y alertas de ambos dispositivos en una sola pulsera.

Pese al nuevo diseño y las mayores capacidades, incluyendo los pagos con NFC en la versión específica, uno de los grandes reclamos de este modelo sigue siendo su precio. Llega a España por 79,99 € en su versión estándar (99,99 €, la NFC) y en colores negro, plata y lavanda para el modelo estándar y negro, plata y edición cerámica blanca perla para la NFC.

Buds 6, Xiaomi contra los AirPods

Si hay un segmento competido y concurrido en la electrónica de consumo esos son los auriculares y Xiaomi no ha desaprovechado la oportunidad para dar a conocer los nuevos Xiaomi Buds 6, su nueva opción para aquellos que quieren la comodidad y calidad de auriculares sin almohadilla.

Incorporan un controlador dinámico de triple imán de 11 milímetros para graves contundentes, combinado con un diafragma chapado en oro de 24 quilates que mejora la sensibilidad de los agudos en un 30%. Un sonido calibrado en colaboración con el Harman Golden Ear Team, así como son compatibles con Qualcomm aptX Lossless, permitiendo reproducción de audio sin pérdidas de alta resolución en dispositivos compatibles.

Xiaomi Buds 6 Xiaomi

Cada auricular pesa solo 4,4 gramos, y Xiaomi destaca el diseño ergonómico que sigue la curva natural de la oreja para reducir la presión y la incomodidad de los modelos tradicionales con almohadilla. El estuche de carga es compacto y está disponible en negro grafito, blanco perla, gris titanio y morado nebulosa.

Pese a no contar con almohadilla, no renuncian a la cancelación activa de ruido (ANC). Ofrecen los modos equilibrado y profundo buscando a adaptarse a diferentes entornos, mientras que el sistema de reducción de ruido con inteligencia artificial de tres micrófonos suprime hasta 95 dB de ruido de fondo y mantiene la claridad de voz en llamadas.

El objetivo de Xiaomi aquí está claro buscando arañar cuota a los populares AirPods, no sólo por su precio de 119,99 euros, sino porque también son compatibles con el sistema de rastreo Buscar de Apple (además de con Google Find Hub) en el caso de que los perdamos.

Altavoz para el verano

La apuesta musical de la compañía no se queda en los auriculares, y también ha lanzado un compacto pero resultón altavoz portátil, el Xiaomi Sound Play, ideal para excursiones, picnics o reuniones de verano junto a la piscina.

Con una potencia de 18W, el dispositivo ofrece un sonido que busca llenar espacios amplios y adaptarse al día a día del usuario. La función True Wireless Stereo (TWS) permite emparejar dos unidades para crear un escenario estéreo real, mientras que el modo fiesta con Auracast admite hasta 100 altavoces compatibles reproduciendo en sincronía.

Uno de los elementos más llamativos es su diseño, que apuesta por una cuidada tela así como un sistema de luces que aporta una iluminación adaptable a diferentes ambientes. Tiene cinco efectos de color y tres modos de iluminación.

Xiaomi Sound Play Xiaomi

Otra clave del diseño es su certificación IP68 con resistencia al polvo y al agua pensando así en el uso de exteriores y en llevarlo a todas partes, por lo que además ofrece hasta 14 horas de autonomía.

Igualmente interesante es su precio, pues está disponible por 49,99 € en colores negro, blanco, verde y morado, una opción más que interesante para este verano.