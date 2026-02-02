Google lanza una alerta de inundaciones en España: así puedes ver en Google Maps las zonas que están en riesgo

España se ha levantado con una noticia no muy halagüeña para abrir febrero: Google acaba de lanzar una alerta sobre riesgo de inundaciones en España, gracias a nuevas borrascas que traerán 300 litros por metro cuadrado en los próximos días.

Con los constantes temporales que se han ido sucediendo a lo largo de las semanas, los usuarios han comenzado a recomendar los mejores mapas no solo para controlar los riesgos de inundaciones, sino las zonas inundables.

Por un lado tenemos Google Flood Hub, un centro para ver en tiempo real los riesgos de inundaciones fluviales y repentinas, en una escala de colores. Por el otro, tenemos un atlas de zonas susceptibles de ser inundables..

El Google Maps de las inundaciones

Flood Hub es una herramienta tremendamente útil de Google para comprobar qué zonas de España están sufriendo el riesgo de inundarse a causa de los constantes temporales actuales, gracias a modelos de inteligencia artificial.

Esta herramienta de Google Research utiliza modelos de IA especializados para pronosticar inundaciones, que combinan a su vez otros dos modelos de IA que procesan diversas fuentes de datos públicos.

Mapa de Flood Hub. Manuel Fernández Omicrono

Además del Modelo Hidrológico, que pronostica la cantidad de agua que fluye en un río, tenemos el Modelo de Inundación que predice qué áreas se verán afectadas y qué tan alto será el nivel del agua.

De esta forma, dice Google, Flood Hub puede alertar a las personas en áreas que están a punto de verse afectadas con una antelación de hasta una semana completa, dando tiempo a las personas a actuar en consecuencia.

El mapa es totalmente interactivo y muestra las zonas con inundaciones fluviales en varios colores; verde equivale a normal, blanco no cuenta con datos, naranja dispone de advertencia, rojo implica peligro y rojo oscuro, peligro extremo.

Recientemente se ha implementado una función en beta que permite ver las inundaciones repentinas en zonas urbanas las próximas 24 horas, así como los eventos en tiempo real con datos especializados.

Zona de riesgo de inundación. Manuel Fernández Omicrono

En estos eventos vemos el tamaño del área afectada, la fecha de inicio de la información, la población aproximada de ese evento, y la fecha de finalización prevista con una estimación incluida.

Mapa de zonas inundables en España

Este mapa se compenetra con otro tremendamente útil proporcionado por Esri España, en la plataforma Arcgis, que contempla datos con esquemas actualizados de julio del 2025, por lo que son recientes.

Captura de zona inundable. Manuel Fernández Omicrono

El mapa de Zonas Inundables T10 de España incluye todas las zonas en España en el editor de mapas de Arcgis que revela zonas inundables del país. El esquema es sencillo; las zonas marcadas con azul, son susceptibles de ser inundables.

Al estar alojado en un editor de mapas podemos cambiar la visualización del mapa, el rango visible, la transparencia del mapa, la simbología y otros detalles, aunque no tiene una leyenda especialmente abultada.

Todo lo contrario; solo tenemos que buscar la zona que nos interesa y ver los datos de inundaciones en azul y así comprobar las zonas que pueden sufrir estas inundaciones repentinas.