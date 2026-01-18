El primer móvil rugerizado con visión nocturna: este sorprendente Fossibot F113 es un tanque de última generación

Aunque no son muy populares en España, los móviles ultrarresistentes siguen teniendo su público, gracias a funciones especiales como láseres o grandes baterías con chasis rugerizados.

Existe un modelo de Fossibot que pretende ser la solución idónea para los que buscan el móvil rugerizado más resistente: el Fossibot F113, que dispone de 20.000 mAh de batería y luz RGB.

Entre todas sus funciones destaca un sistema de cámara infrarroja de 64 megapíxeles que esencialmente otorga al teléfono una suerte de visión nocturna para ver a un rango de 50 metros.

El móvil resistente con visión nocturna

La compañía asegura que el Fossibot F113 es el primer smartphone rugerizado del mundo en equipar un sistema de cámaras con visión nocturna infraroja.

Lo hace gracias a un "avanzado conjunto de sensores" y "emisores infrarrojos" que se encargan de ofrecer imágenes en blanco y negro del entorno, incluso si está en total oscuridad. Todo ello a 50 metros de distancia.

Fossibot F113. Fossibot Omicrono

¿Para qué querría alguien tener una cámara de visión nocturna? Fossibot explica que esta función puede servir para equipos de búsqueda profesionales, campistas de naturaleza o labores de seguridad perimetral.

Incluso sirve, dicen desde Fossibot, para observar la vida natural del entorno en situaciones de absoluta oscuridad, sin molestarlos, a una distancia prudencial.

Por otro lado está el aspecto de la resistencia. El Fossibot F113 dispone de certificación IP68 e IP69K con un chasis especializado que resisten el agua, el polvo y prácticamente cualquier caída.

También soporta el estandar militar MIL-STD-810H que evita que se pueda romper con caídas inesperadas. Le sigue un sistema de cámaras con sensores de 50 megapíxeles y un macro de 5 megapíxeles.

Fossibot F113. Fossibot Omicrono

No obstante, el chasis esconde un secreto adicional, más allá de esa resistencia extrema: una descomunal batería de 20.000 mAh, más que muchas powerbanks disponibles en el mercado.

Fossibot habla de una autonomía en espera de nada menos que 2.000 horas, o lo que es lo mismo, 163 horas de llamadas y 35 horas de reproducción de vídeo. Y sí, puede cargar otros dispositivos.

Desgraciadamente, equipa una carga rápida cableada de 33 W, algo irrisorio si tenemos en cuenta el brutal amperaje del que dispone el Fossibot F113. Lo compensa con un procesador de MediaTek, el Dimensity 7050 5G.

En cuanto a memorias, el teléfono disfruta de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento expandibles con tarjeas micro SD. Incorpora por otro lado un altavoz de 110 decibelios.

Fossibot F113. Fossibot Omicrono

Por último, el teléfono monta una linterna de 160 lúmenes con alcance de 50 metros y una pantalla de 6,78 pulgadas a 120 Hz de tasa de refresco, también protegida esta vez con Gorilla Glass 3.

Desgraciadamente, este Fossibot F113 no se encuentra disponible en España. La única forma de comprarlo es a través de AliExpress, a precios que oscilan entre los 280 y los 350 euros.