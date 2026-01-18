Un Pixel 10 por menos de 650 euros: el chollo con el que puedes hacerte ya gracias a El Corte Inglés en España

Los Google Pixel 10 y 10 Pro se han convertido en los iPhone de Android en España, gracias a un set de cámaras espectaculares y una integración con la IA Gemini espectacular.

Ahora, puedes comprar tu Pixel 10 más barato. El Corte Inglés ha rebajado sustancialmente el modelo más básico de la línea, en su versión de 128 GB, rebajándolo a 649 euros.

Un teléfono que se puede encontrar por un precio de 899 euros habitualmente y que se postula como uno de los mejores móviles de gama alta 'asequibles' del mercado español actual.

Un Pixel 10 por apenas 650 euros

Los Pixel de Google son teléfonos para los entendidos de Android y más importante aún, para los que quieren una de las mejores experiencias fotográficas, más allá de los iPhone de Apple.

La clave de este dispositivo está en su conjunto de tres sensores, siendo el principal un gran angular de 48 megapíxeles Quad PD con un campo de visión de 82 grados.

Pixel 10 Chema Flores El Androide Libre

Le sigue un ultra gran angular de 13 megapíxeles con 120 grados de campo de visión y sobre todo un nuevo teleobjetivo de 10,8 megapíxeles con estabilización óptica que otorga un zoom de 5 aumentos.

Otra característica vital de este Google Pixel 10 es su nuevo sistema Pixel Snap, con compatibilidad Qi2 que habilita unos imanes para acoplar todo tipo de accesorios, incluyendo los que soportan MagSafe de Apple.

El corazón de este Pixel 10 es el Tensor G5, un procesador confeccionado por Google específicamente diseñado para tareas de inteligencia artificial.

La integración con Gemini de Google es total, por lo que el asistente de la compañía es el mejor aliado para cualquier usuario que se decida por estos teléfonos y que aproveche la IA.

Pixel 10 Pro Google El Androide Libre

Entr elas principales funciones de IA compatibles con Pixel están las conversaciones Live con Gemini, Circle to Search para buscar cosas en webs y editores de imagen basados en inteligencia artificial.

La llamada capa pura de Android puro tan famosa entre los geeks de España está presente en el Pixel, aderezada con los Pixel Drop que añaden funciones especiales con el paso del tiempo.

En este sentido, juega un papel clave los 7 años de actualizaciones de software prometidos por parte de Google, o lo que es lo mismo, 7 años de soporte asegurado para tener lo último en Android.

La oferta es para el modelo de 12 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Es cierto que la memoria interna puede hacerse escasa, pero será suficiente para usuarios de uso moderado.

Pixel 10 Google El Androide Libre

Por 649 euros nos llevamos a casa un teléfono completísimo, con una de las mejores cámaras de la gama alta y sobre todo con la mejor capa de personalización de Android hasta el momento.