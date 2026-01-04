Así es la Miyoo Mini Flip, la consola 'retro' que revive el diseño de la mejor portátil jamás lanzada por Nintendo

Los amantes de lo 'retro' y los videojuegos viven una época dorada en España. Las consolas Android capaces de emular cientos de juegos son una realidad, postulándose como los gadgets de entretenimiento perfectos.

Ahora, le toca el turno a los nostálgicos de las famosas GameBoy Advance SP con la propuesta de Miyoo: la Mini Flip, una consola plegable reminiscente de la famosa portátil japonesa lanzada en 2003.

Un modelo que cuesta apenas 63 euros, y que integra entre otras cosas una pantalla IPS de 2,8 pulgadas, una resolución de 750x560 píxeles y sobre todo, el factor de forma que marcó a toda una generación.

La 'GameBoy' de Miyoo

La Miyoo Mini Flip es una consola extremadamente compacta, que integra 128 MB de memoria RAM y una batería de 2.500 mAh integrada. Tiene, por cierto, un conveniente motor de vibración integrado.

El procesador que da vida a este dispositivo es el SoC Cortex-A7, que corre a 1,2 GHz y que tiene más de una década a sus espaldas. Consta de un microprocesador de 32 bits y una arquitectura ARMv7.

Miyoo Mini Flip. Miyoo Omicrono

Esto nos da buena idea de las aspiraciones de esta consola, específicamente pensada para juegos retro y poco más. Eso sí, lo compensa con un sistema Linux completo con el que podremos jugar a estos títulos.

No es para menos, ya que la Miyoo Mini Flip presume de conectividad WiFi incorporada a 2,4 GHz y de un completo set de botones, en prácticamente la misma disposición que la GameBoy Advance SP.

De esta forma, la Mini Flip integra gatillos traseros, un botón de menú, dos botones de START y SELECT, una cruceta y los clásicos botones XYBA. También tiene LEDs de carga y alimentación, altavoz y botones de volumen.

El aspecto más llamativo de esta consola es su ranura para tarjetas microSD, que otorgará la posibilidad a los usuarios de instalar sus propios juegos en propiedad directamente en la Miyoo Mini Flip.

Miyoo Mini Flip. Miyoo Omicrono

Cabe aclarar que la propia empresa tiene una segunda versión, con cambios sustanciales en lo que a potencia y factor de forma refiere. La V2 pasa a tener, por ejemplo, un SoC RK3566 con un Cortex-A55 de 1,8 GHz.

Esta segunda iteración añade a la fórmula un par de joysticks, una disposición de botones muy parecida y un jack de 3,5 milímetros. La pantalla es más grande, eso sí, pero con unos bordes más pronunciados.

El Miyoo Mini Flip V2 pasa a tener una pantalla de 3,5 pulgadas con 640x480 píxeles de resolución. Se añade Bluetooth 4.2, un puerto HDMI y la RAM aumenta hasta el gigabyte completo.

Ambas versiones están disponibles en la web de Miyoo, aunque lo curioso es que las dos cuestan prácticamente lo mismo. Salvo variaciones de precio, recomendamos adquirir la segunda versión.