Más allá de los Airpods: estos auriculares incluyen cámaras, tienen IA, graban vídeo y se pueden usar bajo el agua

El ejercicio se ha vuelto algo común en España para bien. Cada vez somos más conscientes de su importancia y nos lo tomamos más en serio.

Muchos van al gimnasio, mientras que otros lo practican en casa. Pero también hay muchos que optan por salir a correr, o pasear o nadar, algo que permite el clima de la península y los archipiélagos españoles.

Lo que suelen tener en común todos estos usuarios es que llevan auriculares, para hacer más amenos los entrenamientos, ya sea con música o con podcasts, o hablando por teléfono con alguien.

Y esa es otra de las claves, aunque no le prestemos mucha atención al móvil, solemos llevarlo encima, pese a que no lo usemos más que como dispositivo conectado al bluetooth de los auriculares.

Una de las funciones que aún no habían sustituido estos accesorios era la cámara. Para hacer una foto o grabar un vídeo aún teníamos que sacar de nuestro bolso o bolsillo el móvil, desbloquearlo, apuntar con él, etc.

Auriculares con cámara Alvarez del Vayo

Ahora hay una alternativa, llamada MusicCam, un dispositivo que ha irrumpido con fuerza en la plataforma de crowdfunding Kickstarter, presentándose como el primer auricular con cámara dotado de inteligencia artificial capaz de ver, oír y pensar.

Este gadget no solo promete capturar el mundo desde nuestra perspectiva, sino también integrarse de manera fluida en nuestras vidas, combinando las funcionalidades de una cámara de acción, unos auriculares de alta fidelidad y un asistente inteligente.

La respuesta del público ha sido abrumadora, superando con creces su objetivo de financiación inicial de pocos más de 4.000 euros y superando los 350.000 euros de recaudación. Su precio es de 399 dólares, aunque en el lanzamiento tienen un descuento del 50%.

La génesis de una idea

Los smartphones han sido la herramienta por excelencia para grabar nuestro día a día, pero presentan limitaciones evidentes en cuanto a comodidad y versatilidad, especialmente en situaciones que requieren tener las manos libres.

MusiCam El Androide Libre

Las cámaras de acción, por su parte, han solucionado en parte este problema, pero a menudo sacrifican la calidad de audio o carecen de funciones inteligentes o tienen un coste demasiado elevado.

Es en este contexto donde nace MusicCam, un proyecto que busca dar respuesta a una necesidad no cubierta: la de un dispositivo que combine una cámara de alta calidad con un sistema de audio inmersivo y una capa de inteligencia artificial que lo cohesione todo.

La idea de sus creadores es ofrecer una herramienta que grabe lo que vemos, que escuche lo que oímos y, gracias a la IA, sea capaz de interpretar esa información.

MusicCam se postula como un accesorio ideal para deportistas, creadores de contenido, viajeros y, en definitiva, para cualquiera que desee documentar su día a día con libertad.

Características que marcan la diferencia

El corazón de MusicCam es su cámara con grabación 2K con estabilización de 6 ejes. Esto garantiza la captura de vídeo fluido y sin vibraciones, incluso en las condiciones más extremas. Ya sea corriendo por la montaña, montando en bicicleta por terrenos irregulares o practicando deportes acuáticos.

Esto último es posible porque MusicCam es sumergible hasta 20 metros de profundidad. Esta característica abre un abanico de posibilidades hasta ahora reservado para equipos mucho más caros y aparatosos.

Cámara de los auriculares El Androide Libre

Desde una sesión de snorkel en aguas cristalinas hasta un día de surf o simplemente una carrera bajo la lluvia,

Pero el aspecto más llamativo de MusicCam sea su capa de inteligencia artificial, ofrecida de forma gratuita y de por vida a sus usuarios.

Aunque los detalles específicos de sus funcionalidades aún no se han especificado, y eso podría ser un problema, la idea es que la IA ayude con el etiquetado automático de escenas, la selección de los mejores momentos de una grabación o incluso la activación de la grabación mediante comandos de voz contextuales.

Con capacidad para grabar vídeo durante 2.6 horas, reproducir música durante 15 horas o mantenerse en funcionamiento para funciones de voz durante 24 horas, MusicCam está diseñado para aguantar largas jornadas sin necesidad de recarga.

En el apartado de audio, MusicCam apuesta por un diseño de oreja abierta (Open-Ear). Esta tecnología, cada vez más popular, permite disfrutar de un sonido de alta calidad sin necesidad de aislarse del entorno.

Los auriculares no se introducen en el canal auditivo, sino que transmiten el sonido a través de los huesos del cráneo.

Esto no solo resulta más cómodo durante un uso prolongado, sino que también es más seguro, ya que nos permite estar al tanto de lo que sucede a nuestro alrededor, algo fundamental al practicar deporte al aire libre o al moverse por la ciudad.

Un éxito en Kickstarter

Con un objetivo de financiación inicial de tan solo 5,000 dólares, el proyecto ha logrado recaudar casi 400,000 dólares gracias al apoyo de cerca de 2,000 patrocinadores.

Campaña en KickStarter El Androide Libre

Estas cifras no solo garantizan la viabilidad del proyecto, sino que también envían un mensaje claro al mercado: hay un interés masivo por un dispositivo de estas características.

Más allá de sus impresionantes especificaciones técnicas, el verdadero valor de MusicCam reside en que abre un nuevo mercado.

El interés por su financiación demuestra que hay muchos potenciales usuarios para este tipo de dispositivos, que podrían ser un complemento, o un sustituto, de las gafas inteligentes.