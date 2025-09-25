Lo que tienes que saber de los relojes inteligentes para niños: el auge del 'gadget' para retrasar cuándo dar un móvil a tu hijo

Aunque se trate de un dispositivo que ha conquistado todos los ámbitos de la sociedad en España, el uso del smartphone sin moderación puede ser un problema para los más pequeños.

Como en todo, es necesario llevar cierto control para asegurar que, cuando tengan móvil, lo usen de una manera apropiada a su edad.

No hay consenso sobre cuál es el mejor momento para dar un móvil a un niño, pero, desde luego, es algo que tampoco ha de hacerse cuando son muy pequeños.

Algunos docentes defienden que no es una cuestión tanto de edad, sino más bien de madurez, pero la gran mayoría están de acuerdo en que es importante educar en su uso.

Este mismo año algunas Comunidades Autónomas como Andalucía, Madrid, Extremadura o Cataluña han regulado el uso del móvil en las aulas.

En casa, lo mejor que se puede hacer es tratar de dar ejemplo y evitar estar todo el día con el móvil en la mano, o usarlo durante las actividades familiares.

También puede estar bien intentar no darle el móvil demasiado pronto. Para ello, existen alternativas como los relojes inteligentes para niños.

¿Qué tienen de especial estos relojes?

Lo primero es que es importante aclarar que estos relojes inteligentes no funcionan como smartwatches normales.

Si bien comparten algunas funciones, se trata de dispositivos más orientados hacia la localización y cuidado de los hijos.

Además, para muchas de las funciones con las que cuentan, no dependen de ningún tipo de dispositivo externo, sino que se pueden ejecutar directamente en estos relojes.

De hecho, esto hace que muchos de estos modelos cuenten con la capacidad de integrar una tarjeta microSIM, de forma que puedan contar con conectividad 4G o 5G.

Rastreador de reloj SPC

Otra de las cosas que comparten este tipo de relojes, en muchas ocasiones, es que cuentan con una cámara frontal.

Esta se puede utilizar para hacer videollamadas y fotografías, y es un buen recurso para que los padres puedan entablar conversación con sus hijos mientras que los ven.

En algunas ocasiones, estos relojes pueden tener una versión modificada de Android, gracias a la cual es posible instalar aplicaciones, pero lo más normal es que lleguen con su propio software.

Sin embargo, las posibilidades que ofrecen van mucho más allá que esto. Gracias a contar con su propio chip GPS, son capaces de ofrecer datos de la localización de los hijos.

Además, en muchos modelos se puede establecer una zona segura para que, si en algún momento el niño sale de los límites de esta, se reciba una notificación.

Si tienen capacidad para tener una SIM, por lo general, también va a ser posible hacer llamadas, por lo que suelen tener app de teléfono.

Para aquellas situaciones de emergencia que se puedan dar, algunos incluso integran un botón SOS que, al pulsarlo, llamará a los contactos de emergencia.

No podían faltar tampoco las clásicas funciones de los smartwatches, como la medición de pasos o del sueño.

¿Debería comprar uno?

Antes de lanzarse a tomar una decisión, conviene pensar un poco si es el dispositivo que se está buscando, y lo bueno en este sentido es que hay una gran cantidad de opciones disponibles.

En este caso se trata de un dispositivo ideal gratis para niños, aunque no tanto para los adolescentes, ya que esto seguramente prefieran un smartphone convencional.

Sin embargo, se trata de una muy buena opción para todos aquellos padres que busquen estar comunicados con sus hijos sin darles a estos un teléfono móvil.

Además, el hecho de que lo lleven todo el rato en la muñeca asegura que no se va a quedar olvidado por ahí, como puede suceder con un teléfono.

Por otra parte, se trata de dispositivos cuyo precio no suele ser demasiado alto, y muchas alternativas rozan los 100 euros o cuestan incluso menos que este precio.

Una buena opción, por ejemplo, es el SPC Smartee 4G Junior, un modelo que reune todas las prestaciones que ya hemos mencionado, y que cuenta con su propia app de gestión para monitorizar todo lo que tenga que ver con el reloj.

En este caso, tiene la cámara en la parte superior de la pantalla, y cuenta tanto con micrófono como con capacidad de hacer llamadas. Estas se podrán hacer usando VoIP, por lo que no será estrictamente necesario tener una tarjeta SIM.

Otra buena alternativa es el Robin Watch K1, un modelo parecido, pero en este caso con un formato cuadrado, también con conectividad 4G y GPS para localizar a los hijos. Con la cámara también sobre la pantalla, y su propio botón de SOS, es una alternativa muy competente.