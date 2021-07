Onyx Boox Nova 3 Color: probamos la tablet con tinta electrónica a color

Android es un sistema que nos fascina día a día, y es que más allá de ser el sistema predominante en los móviles españoles, la libertad que ofrece a los fabricantes para crear cualquier tipo de dispositivo es espectacular, como el Boox Nova 3 Color.

No hablamos ya de los típicos relojes, televisiones, proyectores o incluso coches. Si un dispositivo puede tener un sistema operativo, es susceptible de llevar Android, y aunque las tablets llevan ya tiempo con nosotros, a veces nos encontramos con pequeñas revoluciones que cambian por completo su funcionalidad.

ONYX es una compañía especializada en lectores de libros electrónicos que en los últimos años se han atrevido a integrar Android en varios de sus modelos. El resultado es una gama de tabletas como ninguna otra, combinando todas las ventajas de Android y las de los tan queridos libros electrónicos. Hemos pasado varias semanas disfrutando de uno de sus últimos modelos, el Nova 3 Color, el cual destaca por incluir una pantalla de tinta electrónica a color.

ONYX Boox Nova 3 Color: características

Pantalla: Diagonal: 7,8 pulgadas. Tecnología: Tinta electrónica a color (4096 colores). Resolución: 1872 x 1404 píxeles. Densidad de píxeles: 300 ppi en modo blanco y negro, 100 ppi en modo a color. Relación de aspecto: 4:3. Tecnologías exclusivas: Snow Field y Kaleido Plus. Soporte para lápices de Wacom con lápiz incluido.

Rendimiento: Procesador octa core a 1,8 GHz. 3 GB de memoria RAM. 32 GB de almacenamiento interno. Ampliación mediante tarjetas microSD: No.

Batería: Capacidad: 3.150 mAh. Autonomía real: aproximadamente una semana de uso mixto (unas 15 horas de uso).

Conectividad: USB C con capacidad para auriculares. Wi-Fi ac y Bluetooth 5.0. Jack de auriculares: No.

Cámara: No tiene cámaras.

Medidas: 197.3 × 137 × 7.7 mm.

Peso: 265 gramos.

Accesorios incluidos: Lápiz con tecnología Wacom y protector de pantalla mate.

Versión del sistema: Android 10.

Libro electrónico, formatos soportados: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CB.

Diseño

Onyx Boox Nova 3 Color

Lo primero que nos llama la atención del Boox Nova 3 Color es su pantalla principal. Pese a que el dispositivo está apagado, siempre nos mostrará una imagen estática a color, ya que la tecnología de tinta electrónica no gasta batería al mostrar imágenes, en la pantalla, únicamente al refrescar el contenido.

Contamos con un dispositivo con amplios bordes, escapando de una tendencia que de haber seguido Onyx habría sido negativa para el dispositivo. Gracias a los marcos, sostener el producto en cualquier orientación resulta cómodo y en un dispositivo que está hecho para leer durante horas eso siempre es un punto positivo (junto a sus 265 gramos, peso ligero para semejante tamaño de pantalla).

Onyx Boox Nova 3 Color

En el frontal apreciamos un contraste en los marcos, de color negro, y una parte inferior de color gris en la que se encuentra un único botón físico (que no incluye lector de huellas dactilar) que nos permite realizar 3 funciones:

Toque simple: Volver hacia atrás.

Doble toque, ir a la pantalla de inicio.

Mantener pulsado: encender o apagar retroiluminación.

El botón no se puede personalizar, aunque si que tenemos la opción de incluir gestos personalizables desde los ajustes, tanto para deslizar desde la parte interior de la pantalla como desde los bordes.

Onyx Boox Nova 3 Color

Más allá de el botón central, contamos con un botón para entrar en modo reposo o reactivar la tablet. No contamos con botones de encendido, una pequeña decepción ya que en este caso nos habría gustado tenerlos y que sirviesen además para avanzar o retroceder páginas de los libros que estuviésemos leyendo.

Onyx Boox Nova 3 Color 12

En la parte trasera apreciamos un chasis de plástico, material que aunque últimamente esté en desuso destaca por una buena durabilidad y aportar un extra de ligereza que se agradece a la hora de utilizar el dispositivo por horas. El tacto si bien no desagrada tiene margen de mejora, ya que en ese sentido pues es un plástico común.

En dicha trasera apreciamos el único altavoz del dispositivo. De todas las ubicaciones posibles es la que menos nos gusta, ya que si dejas la tablet en la mesa quedará tapado.

Onyx Boox Nova 3 Color

Por último, en la parte inferior apreciamos el puerto USB C para carga del dispositivo, así como para conectar accesorios mediante la tecnología USB OTG.

La pantalla que cambia por completo la experiencia de una tablet

La pantalla suele ser uno de los factores más importantes en casi cualquier dispositivo Android. Es la ventana que muestra nuestras aplicaciones y el lienzo en el que poder trabajar. Y desde luego, es el factor diferencial de este dispositivo respecto a cualquier otra tablet, ya sea Android o iPad.

Onyx Boox Nova 3 Color

Tenemos tinta electrónica como principal protagonista, una tecnología que lleva presente durante años en los libros electrónicos. La tinta electrónica es completamente distinta al resto de pantallas del mercado, con ventajas y puntos débiles lo suficientemente diferenciados como para que no podamos tener del todo claro si es mejor o peor que un panel LCD u OLED.

Su mayor ventaja es que no es una pantalla que dependa de la retroiluminación para verse correctamente. Al contrario que un panel estándar, cuanta más luz incida sobre la pantalla, más facilidad tendremos para leer el contenido.

Onyx Boox Nova 3 Color

Esto hace que sea indiscutiblemente superior para su uso en exteriores y ambientes bien iluminados. No solo se verá mejor en estas situaciones, sino que además al no depender de aumentar el brillo para lograrlo su consumo de batería no se verá afectado.

Otra gran ventaja es que, sin retroiluminación el cansancio visual que podamos tener al leer se reduce notablemente, siendo una experiencia cercana a la lectura en papel (en lo que respecta a cansancio visual queremos matizar).

Por otro lado, si que requiere retroiluminación si estamos en condiciones de luz escasas, y la calidad de la retroiluminación es inferior a la que encontraríamos en una pantalla tradicional. Es básica y permite que puedas seguir leyendo por la noche, pero echamos en falta tonos de retroiluminación más cálidos.

¿Y cuáles desventajas plantea? La primera sería la calidad de los colores. Tradicionalmente, la tinta electrónica solo nos ofrece la posibilidad de escribir en blanco y negro, pero incluso contando este modelo con pantalla a color, las diferencias son evidentes, ofreciendo 4096 colores respecto a los varios millones de colores de los paneles habituales.

Onyx ha puesto gran esfuerzo en que la tecnología a color funcione lo mejor posible con su tecnología Kaleido Plus, y hasta cierto punto se agradece poder contar con un mínimo de color en una categoría dominada por el blanco y negro, pero conlleva algunos sacrificios.

Cuando la pantalla está en modo color, la densidad de píxeles decae de 300 a 100, perdiendo nitidez. El modo a color es algo automático, y no hay forma en la que podamos pasar al modo en blanco y negro para leer el texto con mayor nitidez. Estaría bien poder elegir cuando queremos blanco y negro, a color o automático.

Onyx Boox Nova 3 Color

Otro aspecto en el que estas pantallas son peores es en la tasa de refresco. Cambiar el estado de la pantalla para mostrar o no tinta es un proceso más lento que el cambiar el estado de un pixel tradicional, y esto le pasa factura a la tablet.

En el software tenemos la opción de calibrar la velocidad de refresco de la pantalla. No es conveniente utilizar siempre la más rápida, ya que a mayor velocidad mayor ghosting tendremos (cuando quedan restos en el fondo de lo que mostraban antes). La personalización en este sentido no la podemos hacer solo a nivel de sistema, sino también a nivel de aplicación, siendo recomendable los modos más lento para aplicaciones de lectura sin mucho scroll, y modos que dejen alguna marca (marcas que desaparecen cuando la pantalla se refresca al completo, por cierto) para aquellas más interactivas.

Experiencia con el lápiz y un launcher diseñado para aprovechar sus virtudes

El lápiz es un gran protagonista en la tablet, y es que está incluido en el producto. Utiliza tecnología de Wacom y soporta varios niveles de presión. No cuenta con funciones inteligentes o inalámbricas, pero como ventaja tampoco tiene pilas que reemplazar ni una batería que cargar.

Onyx Boox Nova 3 Color

La punta y sensación es prácticamente la misma a utilizar un Galaxy Note, y es que de hecho ambas tecnologías son compatibles. Puedes utilizar el lápiz de la Nova 3 Color para escribir en un Samsung con soporte para SPen y puedes utilizar un SPen para escribir en la Boox Nova 3 Color.

A nivel de latencia, la tecnología de Boox permite que la escritura sea totalmente natural. La latencia al dibujar es mínima en la mayoría de situaciones y no nos encontramos cualquier ralentización que temamos al utilizar una pantalla de tinta electrónica, en ese sentido funciona espectacularmente bien.

Respecto a las notas, tenemos una aplicación preinstalada e integrada en el propio launcher muy completa, pero puedes utilizar el lápiz en cualquier aplicación de cuaderno de las que existan e instales en Android, como OneNote o NoteShelf. También firmar o editar documentos PDFs.

Onyx Boox Nova 3 Color

El uso del lápiz también es utilizado por la aplicación de libros electrónicos preinstalada y también integrada en el launcher. Si pulsamos en la sección Biblioteca aparecerán todos los libros que ha encontrado en el almacenamiento (aunque también podremos elegir una carpeta específica).

Onyx Boox Nova 3 Color: Personalización de la aplicación de ebooks

No solo tenemos la posibilidad de leer libros en formato PDF, epub y mobi (entre muchos otros), sino que en la aplicación nativa para lectura de libros podremos usar el lápiz y escribir sobre el propio libro con una facilidad pasmosa. Si eres de los que les gusta tomar anotaciones en sus libros esta característica te va a encantar por lo fácil que es de utilizar.

¿Y si no nos gusta la aplicación nativa? Al tratarse de Android, siempre podremos utilizar nuestras aplicaciones preferidas (como Moon Reader+), así como tiendas de libros en los que ya tengamos comprados nuestros libros, como Kindle, Google Play Libros o Rakuten Kobo. También cómics como Marvel Unlimited o MangaPlus.

Google Play preinstalado, mas o menos

Onyx Boox Nova 3 Color

Toda la versatilidad de aplicaciones viene dada gracias a la capacidad de tener Android, así como el acceso a tiendas de aplicaciones. En un primer inicio no aparecerá Google Play en nuestro dispositivo, y es que aunque viene preinstalado, aparentemente no está certificado.

No es necesario instalar programas raros, como el caso de Huawei, sino que podremos habilitar la tienda desde los ajustes del dispositivo (la propia compañía cuenta con un tutorial para hacerlo). El proceso no es excesivamente complejo, pero preferiríamos no tener que hacerlo.

Incomodidades variadas y cómo lidiar con ellas

Finalizando el análisis, había unos últimos incisos que queríamos abordar pero que tampoco tenían demasiada cabida en los epígrafes anteriores. Son dos que conviene conocer y pueden generar alguna incomodidad en el día a día.

El primero el giro automático. La Boox Nova 3 Color no cuenta con giroscopio, por lo que no tendremos rotación automática. Si que podremos cambiar la orientación a cualquiera de los cuatro lados de forma natural, y es posible que dependiendo de tus hábitos de lectura incluso lo hubieses terminado deshabilitando. Personalmente, leo mucho tumbado y conforme pasa el tiempo cambio mucho de posición. Para mi habría sido una molestia, pero prefiero tenerlo y desactivarlo a no tenerlo y quererlo.

Onyx Boox Nova 3 Color

El segundo está centrado en la gestión energética. Si pones música, podcast o audiolibros y apagas la pantalla dejará de sonar este. Esto se debe a que en el momento que entra en reposo, el dispositivo para la reproducción de audio y conexiones inalámbricas para preservar su batería y poder aguantar varios días. Desde los ajustes lo podemos desactivar y hacer que estos se apaguen varios minutos después de apagar la pantalla o no hacerlo nunca (lo que consumirá energía continuamente en segundo plano).

Una tablet única que destaca en sus aspectos clave

El eslogan de Onyx para sus Boox es "Like a tablet, unlike any tablet" (Como una tablet, distinta a cualquier tablet) y lo cierto es que no se podría definir mejor.

Onyx Boox Nova 3 Color

Tenemos Android y el formato de una tablet, así como compatibilidad con prácticamente todas las aplicaciones. Puedes leer, navegar, ir a redes sociales, escribir (por ejemplo, parte de este análisis fue escrito desde la propia tablet con un teclado inalámbrico) utilizarla como un cuaderno, escuchar contenidos de audio e incluso jugar a juegos que no requieran una alta tasa de refresco (como el Ajedrez o los títulos de cartas).

Onyx Boox Nova 3 Color

También es un libro electrónico con una gran pantalla, y aunque la batería no dura tantísimo como pueda durar la de un Kindle, es muy difícil que te quedes sin batería en varios días. Frente al Kindle, que es el libro electrónico de referencia, destacamos una gran versatilidad al poder acceder a todos sus contenidos, pero también a la tienda o aplicación que prefiramos.

No es una tablet para todo el mundo, pero si que me parece un dispositivo espectacular para estudiantes, entusiastas de la lectura o cualquier persona que disfrute de las ventajas de la tinta electrónica (como reducir el cansancio de la vista o su uso en exteriores). Si te sientes identificado por cualquiera de estas situaciones, te va a encantar.

Onyx Boox Nova 3 Color: Funda oficial

Estas recomendaciones no se extienden únicamente al Boox Nova 3 Color, sino a prácticamente todo el catálogo de Onyx. Más allá de este producto, la compañía cuenta con modelos de todos los tamaños (tienen modelos desde las 6 hasta las 13 pulgadas).

Respecto a este modelo en cuestión, la apuesta por la tinta electrónica a color es un movimiento ambicioso, pero no ha terminado de enamorarme. En ese sentido, los modelos con pantalla en blanco y negro siguen resultando tanto o más atractivos por conseguir siempre la máxima definición, contar con giroscópio o niveles de retroiluminación más cálidos, y en ese sentido el Nova 3 sin pantalla a color es algo más barato, pero ambos igual de recomendables.

Sigue los temas que te interesan