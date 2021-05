Valley of The Savage Run es un tremendo casual en el que controlas a dos personajes

Valley of The Savage Run

Valley of The Savage Run es un nuevo juego para Android que nos propone manejar al mismo tiempo a dos personajes. A uno lo controlaremos con el botón izquierdo y al otro con el derecho para evitar en la medida de lo posible caer en trampas o ser cazados por una criatura que los persigue.

Un tremendo casual bastante especial por toda la experiencia que proporciona desde el primer instante que comenzamos nuestro periplo con el tutorial. Dos personajes que se distinguen por sus habilidades para pasar por ciertos mosaicos.

Controla a dos personajes en Valley of The Savage Run

Valley of The Savage Run Manuel Ramírez

Un juego publicado en la Play Store por No Six Five que no tiene muchas reseñas todavía, pero que la experiencia que ofrece es de esas que son capaces de cautivar al más experto de los jugadores.

Nuestra misión se centra en acabar los niveles a través de ese camino que hemos de completar con nuestros curiosos personajes. Primeramente comenzaremos un tutorial donde nos explican cada una de las habilidades de los dos personajes.

Valley of The Savage Run es gratis Manuel Ramírez

Uno se encuentra situado en la parte derecha y el otro en la izquierda para que finalmente seamos capaces de manejarlos a los dos en su camino hacia el final de nivel. Entre las complicaciones que se encontrarán está esa criatura que los persigue y esos mosaicos que cambiarán de color.

Pasa por los colores exactos para no ser eliminado

Valley of The Savage Run en Android Manuel Ramírez

Lo que hemos de cuidar es de no pasar por los mosaicos que no sean del color del personaje cuando estos cambien de forma repentina para nuestra sorpresa.

Aparte de que hay otros mosaicos para teletransportarse o modificar el color por el que tiene que pasar el otro personaje. Con todo ello la mecánica de juego es lo suficientemente atractiva para que echemos una partida detrás de otra y no nos cansemos.

Lo mejor de todo es que al no haber publicidad, podemos darnos el gusto de ir probando suerte hasta que demos con la tecla exacta para acabar el nivel. Lo que produce el efecto de que cada partida sea lo suficientemente intensa para que los minutos pasen volando y disfrutemos de un casual que engancha mucho.

Visualmente atrapa por lo especial que es

Valley of The Savage Run Manuel Ramírez

Valley of The Savage Run también tiene algo que nos ha gustado mucho y es la experiencia visual que genera desde el primer momento. Tiene un pixel art bastante especial gracias al diseño de los personajes y el entorno para que sea uno de esos casual que podemos dejar instalado siempre en nuestro móvil. Al igual que sucede con lo nuevo de Exploding Kittens.

De momento no tiene publicidad, así que suponemos que hasta que no sea más popular vamos a poder disfrutar de toda su experiencia sin tener que pagar y sin esos anuncios que suelen invadir este tipo de juegos casual.

Valley of The Savage Run está disponible de forma gratuita desde la Play Store y tiene lo suficiente para que se convierta en uno de tus casual favoritos. Esperemos que le vaya muy bien porque tiene la base perfecta para ir incluso añadiendo más niveles a través de actualizaciones.