DAZN hace cuentas para comprar a Telefónica la Champions League y LaLiga en verano

DAZN sigue con el objetivo de emitir la Champions y LaLiga en España a partir de la próxima temporada que empieza en agosto. El objetivo es poder emitir estos eventos a través de su plataforma en streaming como una manera de dar el salto de calidad en nuestro país después de medio año emitiendo MotoGP como su único gran evento deportivo y una repercusión mediática mucha menor de lo esperado.

Para ello, la compañía ya hace cuentas y sopesa la inversión económica que deberá realizar para poder emitir estos eventos en su OTT. No estamos hablando de un coste menor, porque la factura de derechos de DAZN se podría disparar en España, lo que les obligaría a adaptar su oferta, actualmente en 4,99 euros, a un valor más acorde con todos estos nuevos contenidos.

El sistema de compra de derechos de la Champions y LaLiga establecido por la CNMC obliga al operador dominante, Telefónica, a ofrecer un paquete de contenidos mayoristas de televisión a un precio competitivo y calculado en base a los clientes de la compañía que quiera adquirirlos. Quien quiera adquirir estos contenidos debe acreditar una garantía económica establecida por el propio regulador.

Canales que podría comprar

De esta manera, Telefónica debe publicar los primeros días de julio su oferta mayorista, que probablemente incluya los canales que ya están en el mercado como Movistar Cine, Movistar Series, Movistar F1, Movistar Partidazo y Movistar Liga de Campeones. A estos deberá sumarse el nuevo canal Movistar Liga que sustituirá a Bein Liga, ya que desde la próxima temporada y por tres años, Telefónica tiene en propiedad los derechos de la máxima competición del fútbol español.

La CNMC establece que un operador externo solo puede comprar la mitad de estos canales, por lo que, en el caso de que DAZN quiera entrar, podría adquirir los tres canales de fútbol: Partidazo, Liga de Campeones y Liga. El precio se fija en función de los abonados de televisión totales que la operadora tenga al momento de contratar y se ajusta trimestralmente de acuerdo a la evolución que vayan teniendo estos clientes.

De momento, el número de usuarios de DAZN no es un hándicap para la operadora en streaming, como lo podría ser para Vodafone, que con sus 1,22 millones de usuarios de tele no le es rentable comprar estos derechos. Diferente es el caso de DAZN, que pese a no dar cifras tiene un número sensiblemente inferior de afiliados.

Coste de los derechos para DAZN

Los cálculos de fuentes del sector indican que, con el estado actual del mercado, cada operadora debería pagar en torno a los 40 millones de euros por cada 100.000 abonados y , según estas mismas fuentes, DAZN está bastante lejos de estos datos. Con todo, la inversión no es menor y obliga a la compañía a hacer cuentas.

Por un lado, DAZN necesita dar un golpe de efecto de cara a la nueva temporada, tras una primera parte del año en la que se ha apagado el fulgor mediático de su lanzamiento y donde han estado lejos de las cifras esperadas. El nuevo curso sumarán a su oferta la Premier League y la Euroliga, pero les falta un gran formato para aumentar su masa crítica de abonados.

Es por ello que el objetivo es comprar la Champions y LaLiga, pero para ello deben estar dispuestos a asumir esta inversión, que superaría largamente lo destinado hasta el momento para la compra de todos los contenidos que emiten. En cualquier caso, tienen un mes para tomar la decisión y formalizar la compra, el tiempo que pasará entre la publicación de la oferta mayorista de Movistar (a mediados de julio) y el comienzo de las competiciones del fútbol, a mediados de agosto.