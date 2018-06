Aldi busca nuevos espacios donde instalarse frente al empuje de Lidl y Mercadona

No consigue aparecer en los rankings de las cadenas que se reparten la cuota de mercado en España, donde están Mercadona (24%), Carrefour (8,7%), Eroski (5,6%), Lidl (4,3%) y Auchan (3,5%), con Alcampo y Simply. No obstante, Aldi, que compite directamente en la gama de Mercadona y Lidl, no tira la toalla.

La alemana, que lleva más de 15 años en España, lo anuncia abiertamente. "Queremos seguir creciendo para que cada vez más gente quiera probar nuestros productos", explica. Por eso, busca suelos y locales comerciales en diferentes lugares de España.

En concreto, parcelas de 4.000 a 8.000 metros cuadrados o de mayor superficie en "las principales poblaciones del país" y locales comerciales en grandes ciudades con un mínimo de 1.600 metros cuadrados de superficie útil. Puestos a buscar, van más allá. Estos locales tienen que ser preferiblemente de una sola planta y disponer además de unas 80 plazas de parking, además de contar con la infraestructura necesaria para descargar los camiones.

Un llamamiento que forma parte del plan de expansión que la cadena está llevando a cabo en España, tratando de llegar a cada vez más lugares. Solo este mes, Aldi inaugurará cuatro locales, dos de ellos en Madrid.

Menos de 300 tiendas en España

De momento, Aldi cuenta en España unas 270 tiendas, menos de la mitad de las que tiene la también alemana Lidl, con cerca de 550 establecimientos, y muy lejos de Mercadona, con más de 1.620.

Una apuesta arriesgada teniendo en cuenta que, en un momento donde los grandes están apostando por las tiendas de conveniencia y de mayor cercanía, Aldi compite normalmente con un formato más grande que el de los supermercados de sus competidores, y que precisa plazas de aparcamiento.

Sin embargo, uno de los nuevos locales que inaugura este viernes en Madrid simbolizan que están dispuestos a jugar la partida de las tiendas más cercanas. No en vano, levanta la persiana en el barrio de Salamanca de la capital, concretamente, en los antiguos cines Victoria. "Esta nueva apertura responde a la estrategia de la compañía de estar más cerca de sus consumidores, ofreciendo los productos y servicios en el centro de la ciudad", explican desde la cadena.

Con esto y su ferviente apuesta -al igual que Mercadona y Lidl- por sus marcas propias (Milsani para lácteos, GutBio para ecológicos o Biocura para piel), Aldi tratará de seguir librando la batalla de la cuota para ganar cada vez más clientes.