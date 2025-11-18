¿Qué es un edema en el isquiotibial? La dura lesión que dejó a Carlos Alcaraz fuera de la Copa Davis

El tenis en España recibió un golpe inesperado con la baja de Carlos Alcaraz de la Copa Davis debido a una lesión. Específicamente, el campeón español sufre un edema en el isquiotibial de su pierna derecha.

Esta ausencia, sumada a la de otras figuras importantes como Sinner, según la agencia EFE, ha dejado al torneo huérfano de grandes protagonistas.

¿Cómo afecta a España la lesión de Carlos Alcaraz?

La dura lesión en el isquiotibial del tenista Carlos Alcaraz significa que España no contará con su figura más importante en la Copa Davis en Bolonia (Italia).

Esta lesión, que según la agencia EFE dejó al torneo sin un protagonista claro, tiene a Jaume Munar como el mejor clasificado (puesto 36) para representar al país, ante la notable ausencia también de Alejandro Davidovich Fokina.

Alcaraz debía enfrentarse en el duelo del jueves al checo Jiri Lehecka (17 del ránking), un encuentro que ahora está en manos de Munar. La baja de Carlos Alcaraz coloca a España, junto a Italia, entre las selecciones más afectadas por las ausencias.

Edema en el isquiotibial: ¿qué es y qué provoca esta lesión?

Un edema en el isquiotibial es consecuencia de una lesión muscular de los isquiotibiales, un grupo muscular que recorre la parte posterior del muslo y tiene como función extender la pierna hacia atrás y doblar la rodilla. La principal causa de esta distensión es la sobrecarga muscular, que sucede cuando el músculo se estira más allá de su capacidad.

Como explica la Clínica Universidad de Navarra (CUN), las lesiones de estos músculos son frecuentes en deportistas o cuando existe una flexión forzada de cadera con la rodilla estirada.

Esta dura lesión se manifiesta con un dolor repentino y agudo en la parte trasera del muslo, provocando que quien la padece deba detenerse de forma abrupta. Puede presentarse también hinchazón, debilidad muscular o la aparición de un hematoma.

El Dr. Andrés Valentí Azcárate, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, indica que "El tratamiento de las distensiones de los isquiotibiales variará según el tipo de lesión que tenga, su gravedad y sus propias necesidades y expectativas".

Algunos factores de riesgo comunes incluyen la tensión muscular, un desequilibrio entre los grupos musculares (por ejemplo, cuádriceps más fuertes que isquiotibiales), un mal acondicionamiento y la fatiga.

Los tres músculos isquiotibiales son: