Carlos Alcaraz gana incluso al tiempo: una carrera en la que se distancia de Sinner y adelanta a la sombra de Nadal

Historia viva del tenis. Es como se puede definir ya a Carlos Alcaraz. Este domingo, en Nueva York, alzó su segundo título del US Open —y sexto Grand Slam— y se proclamó número uno del ranking mundial. Todo de una tacada. Como en 2022.

El jugador español alcanzó su cúspide tenística, como él dijo, en el torneo neoyorquino. Nunca antes había sentido su juego igual de fuerte. A Jannik Sinner, que cedió en cuatro sets (2-6, 6-3, 1-6 y 4-6), no le quedó más que rendirse a su rival: "Es muy sencillo, es un jugador diferente. No tiene debilidades".

Las palabras del tenista italiano ilustran lo que es una realidad: Alcaraz ha cogido distancia de él, y no solo en el ranking ATP tras finalizar con su racha de 65 semanas al frente. Lo de Carlos va más allá y le obliga a reaccionar: "Mi idea es ser un jugador un poco más imprevisible. Es lo que tengo que hacer para ser mejor tenista".

Creyó Sinner haber dado con la tecla en Wimbledon, donde se tomó su revancha de Alcaraz tras la histórica final de Roland Garros y zanjó una racha de cinco derrotas seguidas ante él. Nada más lejos de la realidad. Con dos años menos, Carlos gana más y es mejor.

Así, las inseguridades se trasladan al italiano cuando cinco meses antes eran del murciano. En Miami, el pasado 21 de marzo, cuando perdió en su debut ante David Goffin, Alcaraz tocó fondo. Tras un viaje a la Riviera Maya (México) junto a su familia, el chip cambió.

Alcaraz mira a Sinner durante su discurso tras la final del US Open Reuters

Cinco meses después y con seis títulos por el camino —incluidos Roland Garros y US Open—, Alcaraz está en la cima. Tuvieron que pasar 729 días para volver a verle en lo más alto de la clasificación mundial. El número uno vuelve a ser suyo, zanjando así el sorpasso a su gran rival.

Alcaraz coge ventaja en la carrera por liderar el tenis tras la era del Big Three, del que solo prevalece Djokovic. El serbio, otra víctima de Alcaraz en el US Open, ya reconoce que le será muy difícil seguir ganando ante dos jóvenes tenistas que "son demasiado buenos".

Desde que Alcaraz ganara su primer Grand Slam y se convirtiera en el número uno más joven de la historia con 19 años, no ha soltado el acelerador. Así lo muestra su balance de los majors que ha ido ganando con el paso del tiempo.

Siempre estuvo por delante de los registros de Roger Federer y Djokovic —el suizo tenía dos años cuando ganó su sexto Grand Slam; el serbio, tres––. Ahora lo está también de Rafa Nadal, aunque sea solo por unos meses de diferencia.

Nadal tenía 22 años, siete meses y 27 días cuando ganó su sexto 'grande'. Fue en su conquista de su primer Open de Australia, en 2009. En su palmarés ya contaba con cuatro Roland Garros (2005, 2006, 2007 y 2008) y un Wimbledon (2008).

Con dos US Open (2022 y 2025), dos Wimbledon (2023 y 2024) y dos Roland Garros (2024 y 2025), Alcaraz mejora a su referente al lograrlo con 22 años, cuatro meses y dos días.

Carlos Alcaraz celebra su victoria en la final del US Open 2025 Reuters

En Melbourne, donde llegó el sexto de Nadal, Carlos tratará en cuatro meses ganar su séptimo y ser el más rápido en completar el Grand Slam de carrera.

Es uno de los pocos desafíos contra el tiempo que le quedan a un insaciable Alcaraz que está firmando su mejor año: 61 victorias (su mejor registro, en 2023, fueron 65), siete títulos y 10.540 puntos acumulados.

Con ocho finales disputadas consecutivamente desde abril, no se prevé fecha en la que Alcaraz pise el freno. Por ahora, descansará en la eliminatoria contra Dinamarca de la Copa Davis. Un breve respiro para tomar con mayor impulso la recta final de la temporada.

En el último tramo, Alcaraz prevé jugar la Laver Cup en San Francisco, hacer la gira asiática por Tokio y Shanghái, afrontar el último Masters 1.000 (París-Bercy) e ir a por dos de las grandes citas que le faltan por ganar: las ATP Finals de Turín y las Finales de la Davis si España se clasifica.