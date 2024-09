De la Puente se queda a las puertas del bronce tras una dura derrota ante Gustavo Fernández

Totalmente superado. Nada pudo hacer ante el vendaval de su rival argentino. Martín de la Puente se despidió de los Juegos Paralímpicos de París 2024 de forma amarga. Lejos de su mejor nivel, muy mermado físicamente después de tantos partidos y ante un Gustavo Fernández que no le dejó tampoco ningún resquicio (1-6, 2-6).

Ante una Philippe Chatrier abarrotada, el tenista español no pudo ofrecer la 'masterclass' que dio unos días antes frente a Coudet. El público francés se volcó por completo con el tenista vigués. Le intentó llevar en volandas en busca de una reacción que nunca llegó. De la Puente no se encontró cómodo en ningún momento. No disfrutó sobre la pista y perdió de forma dolorosa.

Fue un trago amargo el que vivió en su último día en París, pero eso no puede empañar el gran papel que ha firmado en los Juegos Paralímpicos. Se ha quedado a un paso del bronce en el cuadro individual y logró ese mismo metal en dobles junto a Daniel Caverzaschi. Ha solventado sus primeros Juegos de forma más que notable.

Este partido me deja muy jodido. Ha sido un día duro, no voy a esconderlo. Ha sido un día muy difícil. Creo que no he estado a la altura, no he competido. Han sido muchas cosas. Sentía que iba todo muy rápido dentro, que no podía parar sus envites", afirmó un abatido Martín de la Puente en zona mixta.

Sin opciones

Se le puso muy cuesta arriba el partido por la medalla de bronce a Martín de la Puente. Gustavo Fernández, su amigo, dejó la amistad fuera de la pista y barrió por completo al tenista español con una auténtica exhibición. Desde el primer juego hasta el último, el argentino no bajó el pistón.

Errático al servicio y con dificultades para llegar a las bolas de su rival, a De la Puente no le quedó otra que aguantar como pudo el tremendo chaparrón que se le vino encima. Gustavo Fernández, colocado firme en el fondo de la pista, movió de lado a lado al gallego dejando golpes a la altura de los mejores. Demostró porqué es el número 4 del ranking mundial.

Los casi 15.000 espectadores que abarrotaron la Philippe Chatrier intentaron levantar el ánimo del tenista español. Conscientes de que nada le salía sobre la arcilla de la pista central, los que hace unos días le brindaron un ambiente hostil esta vez se rindieron en aplausos cada vez que hacía un gran punto.

El choque duró algo más de una hora. No tuvo demasiada historia. Martín de la Puente dijo adiós a los Juegos Paralímpicos sin la medalla de bronce, pero con el orgullo de haber dejado todo lo que tenía y haber estado en la pelea. No hay que olvidar tampoco su metal en dobles. Toca pensar en Los Ángeles 2028. Tendrá la oportunidad de resarcirse.