Djokovic - De Miñaur, Wimbledon: horario y dónde ver por TV el partido de cuartos de final

Wimbledon busca semifinalistas. Novak Djokovic, uno de los favoritos al título, se mide al australiano Alex de Miñaur en unos cuartos de final en los que el ganador de 24 Grand Slam debe demostrar que está preparado para luchar por todo.

Djokovic derrotó al danés Holger Rune (6-3, 6-4 y 6-2) en un tenso, pero contundente partido, para clasificarse a cuartos de final del torneo de tenis de Wimbledon. El tenista serbio, pese a que sentenció por la vía rápida, se mostró descontento con la actitud del público, que apoyó sin contemplaciones a su rival.



Al término del encuentro, Djokovic explotó contra la grada. "Para todos los que me habéis respetado, buenas noches. Para los que no, buuuuuenas noches. Sé que apoyabais a Rune, pero sé también que solo era una excusa para abuchearme", dijo el serbio en la entrevista a pie de pista.

A pesar de sus siete títulos en Wimbledon, Djokovic nunca ha sido el favorito de la afición inglesa, que ya le dejó a un lado en la final de 2019 contra Roger Federer, en la que la gente, sin contemplaciones, aplaudía sus errores.

"Llevo en el circuito durante más de veinte años y me sé todos los trucos. No pasa nada, me concentro en la gente que me respeta y que ha pagado la entrada para verme. He jugado en ambientes muchos más hostiles. No podéis hacer nada", recriminó el serbio.

Alex de Miñaur, que se clasificó a cuartos de final de Wimbledon tras derrotar al francés Arthur Fils, negó una lesión, pese a la imagen que dio cojeando al final del partido, y dijo que este martes ya estará bien.

De Miñaur, tras sortear cuatro sets ante Fils, sufrió un problema de cadera en el último punto del partido y se mostró serio con su banquillo y con gesto de preocupación por lo ocurrido.

¿Cuándo se juega el partido entre Novak Djokovic y Alex de Miñaur de Wimbledon?

El partido de cuartos de final entre Novak Djokovic y Alex de Miñaur tendrá lugar este miércoles 10 de julio. La organización todavía no ha confirmado el horario de la disputa del partido.

¿Dónde se podrá ver el partido entre Novak Djokovic y Alex de Miñaur de Wimbledon?

El siguiente partido de Alcaraz en Wimbledon se podrá ver a través de Movistar+. Además, se podrá seguir el partido entre Novak Djokovic y Alex de Miñaur gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL realizará del encuentro.