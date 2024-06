Esta será la casa de Carlos Alcaraz en Londres durante su gira de hierba para Queen's y Wimbledon

El torneo de Queen´s Club ya ha comenzado. El español Carlos Alcaraz, el nuevo rey de tierra batida tras coronarse en París el pasado domingo 9 de junio, cambia de superficie y se enfrentará este martes 19 de junio contra el argentino Cerundolo en su primer partido en Londres.

Estas próximas cuatro semanas el murciano ha hecho las maletas para jugar sobre césped inglés. Comienza por el torneo de Queen´s Club y termina con Wimbledon.

Para traer la misma suerte que el año pasado, proclamándose campeón en ambas competiciones, Alcaraz se ha asegurado de repetir sus propios pasos: tres días de vacaciones en Ibiza antes de su vuelo a Inglaterra, mismo ajuste de entrenadores y mismo alojamiento.

Solo otro tenista ha sido capaz de encadenar los títulos de Roland Garros, Queen´s Club y Wimbledon de forma consecutiva, y no es otro que Rafa Nadal. Este año la leyenda del tenis español ha decidido no asistir a los torneos ingleses, y así poder llegar en mejor estado de forma a los Juegos Olímpicos de París.

Un reto muy difícil para el de El Palmar, pero no imposible. Durante Queen´s le acompañará el entrenador Samuel López, y antes de Wimbledon se incorporará Juan Carlos Ferrero, igual que sucedió en 2023.

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz posan con el trofeo de Roland Garros. EFE

El alojamiento de Alcaraz

El tenista pretende quedarse en Londres durante las cuatro semanas que duren los torneos de Queen´s y Wimbledon, independientemente de los resultados. Para ello, ha alquilado la misma casa que en 2023, al lado de All England Club, para que le traiga los mismos éxitos que el año pasado.

Lejos del bullicio de la capital inglesa, Alcaraz se alojará en una estancia de dos plantas con jardín y pista de baloncesto. Se encuentra en una zona residencial, que durante unas semanas al año las mejores raquetas de tenis se camuflan entre los vecinos británicos.

La casa de Alcaraz para Queen´s y Wimbledon

El motivo de que no escoja un hotel para esos días es simple: no hay nada cerca del club donde se juega Wimbledon. Por ello, no les queda más remedio que recuperar sus vidas caseras durante esos días, eso sí, muchos lo agradecen. Los precios de estas estancias varían desde los 1.800 euros hasta los 17.500 euros por semana, según las dimensiones de la casa.

Según Joanna Doniger, que está al frente de 'Tennis London' una de las compañías que se encargan de alquilar este tipo de casas, muchos tenistas repiten el mismo alojamiento si les ha ido bien en el torneo del año anterior. Ejemplo de ello es Rafael Nadal, Roger Federer, Djokovic, y ahora Alcaraz.