Djokovic, ante una cuesta abajo sin frenos: sin títulos tras tres fracasos, muchas dudas y un futuro incierto

Echando la vista atrás pocos podían pensar este comienzo de 2024 para Novak Djokovic. El serbio se llevó la victoria en los tres de los cuatro Grand Slams, ganó las ATP Finals y varios Masters 1000 a lo largo de 2023, pero su arranque de año está convirtiéndose en uno de los peores de su carrera como profesional.

Novak Djokovic se encuentra sumido en una completa crisis de resultados tras estos primeros cuatro meses de la temporada. No ha conseguido ganar de momento ningún torneo y sus sensaciones sobre la pista tampoco ayudan a generar ilusión, pues parece incapaz de levantar el vuelo.

'Nole' va cuesta abajo y sin frenos. En el Masters 1000 de Montecarlo volvió a sufrir este sábado las mieles de la derrota. Fue contra Casper Ruud, un rival que nunca antes le había vencido y que además parecía que tenía una maldición contra el top 3. Pese a que era el favorito, acabó mordiendo el polvo.

Un nuevo tropiezo importante para Djokovic antes de afrontar un tramo crucial de la temporada para él. Por delante están el Masters 1000 de Roma y Roland Garros, donde defiende corona. También está por ver si participa en el Mutua Madrid Open, donde podría sumar puntos muy necesarios para el ranking.

Lo cierto es que Djokovic es número uno del mundo, pero su ventaja para ir disminuyendo poco a poco ante el crecimiento de jugadores como Jannik Sinner. El italiano se ha convertido en su gran amenaza antes del tramo más importante de la gira de tierra batida.

Djokovic, durante el Masters 1000 de Montecarlo. REUTERS

Tropiezo tras tropiezo

El camino de Novak Djokovic se ha encontrado con muchas piedras en este comienzo de la temporada. Se ha encontrado de bruces con la realidad tras acabar de la mejor manera una de sus mejores años como tenista. 'Nole' ha perdido su aura en este 2024, algo que parecía completamente impensable.

Su debut en el Open de Australia acabó con él cayendo en las semifinales frente a un Sinner crecido. Era el primer Grand Slam de la temporada y uno de sus torneos fetiche, pero no fue capaz de dar el 'Do' de pecho. De hecho, el italiano se encuentra en la situación contraria, ya que suma hasta el momento 25 partidos ganados y tres títulos.

Tampoco le fueron las cosas mejor en su segundo torneo del curso. Indian Wells se presentaba como una ocasión perfecta para un golpe sobre la mesa, ya que llegaba fresco. La realidad fue completamente diferente y nuevamente se llevó un inesperado golpe tras caer frente al semidesconocido Luca Nardi en segunda ronda.

Decidió darse un respiro y declinó su participación en el Masters 1000 de Miami para replantearse su situación. Trató de virar su temporada con un cambio drástico y se deshizo de su entrenador, Goran Ivanisevic, para revertir los malos resultados o sensaciones a las que se estaban enfrentando.

En Montecarlo, donde parecía que recuperaba otra vez el nivel, se encontró con un superlativo Casper Ruud y dijo adiós a otro título tras caer en las semifinales del Masters 1000. En resumidas cuentas, Djokovic ha disputado tres torneos y ha sumado tres fracasos.

Djokovic realiza un saque en el Masters 1000 de Montecarlo. REUTERS

Dudas y un futuro incierto

Tras ver cómo se ha comportado Novak Djokovic en este 2024, las dudas vuelven a acrecentarse sobre una posible bajada de nivel. El serbio parecía haber sido el único del 'Big Three' que resistía al paso del tiempo y apenas había levantado el pie del acelerador en los últimos años.

Echando la vista atrás, Djokovic no llegaba huérfano de títulos tan avanzado el año desde 2022, a raíz de veto en Australia y en Estados Unidos, y solo en 2018 vivió algo similar, aunque en aquella ocasión estuvo marcado por una lesión en su codo. Es decir, esas dos veces había motivos de sobra.

Ahora parece bien distinto y su versión en la pista no ha hecho más que generar dudas. El serbio podría perder en la gira de tierra batida su número uno si Sinner y Alcaraz rozan la perfección. Es difícil, pero estamos antes el Djokovic más mundano de los últimos años.

Ahora el futuro de Novak Djokovic pasa por encontrar cierta continuidad con su nuevo entrenador, Nenad Zimonjic, y consigue recuperar su versión ganadora. Mientras tanto, 'Nole' es plenamente consciente de que su nivel ha bajado considerablemente estos meses.

"Estoy acostumbrado a un nivel muy alto en cuanto a expectativas de resultados, así que no tener un título no es, quizá comparando con los últimos 15 años, una gran temporada en absoluto", explicó tras su derrota frente a Ruud. "Espero poder remontar, en términos de resultados, puedo construir desde aquí, porque he jugado un buen tenis. Espero que en los próximos torneos pueda jugar aún mejor", agregó. Ahora solo falta ver si es capaz de levantar el vuelo o sigue cuesta abajo y sin frenos.