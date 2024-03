Nadal y el reto de Indian Wells: una búsqueda de sensaciones, evitar riesgos y un sueño casi imposible

Regresa el tenis de alto nivel esta semana con Indian Wells. El primer Masters 1000 de la temporada ha provocado que los mejores jugadores del mundo se reúnan nuevamente en un cuadro final y eso supone grandes batallas sobre la pista. En el torneo estadounidense, hay un nombre que destaca por encima de los demás.

Rafa Nadal vuelve a un torneo oficialmente esta temporada y debutará este miércoles. No pudo estar en el Open de Australia por lesión y el español, ya completamente recuperado con se pudo ver en el Netflix Slam, está preparado para intentar dar su mejor versión en terreno californiano. No será fácil, pero ahí están las ganas.

El Masters 1000 de Indian Wells supone todo un reto para Rafa Nadal. El exnúmero uno del mundo llega sin apenas rodaje a su redebut esta temporada. Lo cierto, es que las expectativas no son las mejoras para el español, que llega con la intención de sumar minutos en pista para dar su mejor versión en sus objetivos de este 2024.

Se verá las caras en primera ronda frente a Milos Raonic, un veterano y viejo conocido de Nadal. Ambos se han enfrentado hasta en diez ocasiones y el bagaje es claramente favorecedor al español, sumando ocho triunfos. Eso sí, la única vez que se cruzaron en Indian Wells el triunfo acabó cayendo del lado del canadiense.

Rafa Nadal tiene muy difícil hacerse con el triunfo final en Indian Wells. A pesar de que ha ganado allí hasta en tres ocasiones, sumar una cuarta a sus vitrinas es algo altamente complicado, especialmente por la fortuna que le ha deparado el cuadro. Djokovic y Alcaraz aparecen en su camino, aunque nada es imposible para un hombre que ha roto casi todas las barreras.

Evitar riesgos

Rafa Nadal tiene muy claro cuál es su misión en Indian Wells. El tenista español sabe que necesita ritmo de partidos, pero que no debe de forzar en exceso para evitar problemas físicos inesperados. En Brisbane ya dio muestras del más que aceptable nivel que atesora, pero finalmente le acabó pasando factura.

Esa escena no quiere que se repita en territorio estadounidense y por ello buscará minimizar los riesgos. Especialmente importante serán los primeros partidos si consigue ir superando rondas, ya que es en los que supuestamente se encontrará algo más falto de rodaje.

El tenista español se mostró muy contundente antes de arrancar su andadura en el torneo y dejó bien clara cuál era su postura respecto a él. Para Nadal "lo más importante es estar" en Indian Wells, casi independientemente de su nivel en los partidos.

"He tenido momentos mejores y peores. Lo más importante para mí es que estoy aquí. Esta es la realidad. Si estoy aquí ya es una buena noticia. Hace dos semanas, más allá de los resultados, el objetivo era jugar el partido de Las Vegas e Indian Wells y estoy más cerca de conseguirlo. No sé a qué nivel estaré en Indian Wells, pero es lo de menos a día de hoy", señaló el tenista un par de días antes de su debut.

No obstante, Nadal fue contundente y puso de manifiesto que su principal objetivo es no sufrir ninguna lesión en el torneo. No está dispuesto a arriesgar su temporada por cometer más esfuerzos de los debidos y, con la experiencia consumada de torneos anteriores, tratará de no tropezar nuevamente en la misma piedra.

"Para mí, lo prioritario es intentar salir ileso. Lo que se tenga que dejar, dejarlo en la temporada de tierra, que puede que sea la última o no, no lo tengo decidido al 100 por 100. De momento las cosas van por ese camino", zanjó Rafa Nadal en una de sus últimas intervenciones en público.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 y Roland Garros aparecen como las grandes citas en su calendario. El balear pretende llegar al máximo nivel posible a ellas y los demás torneos le servirán como una perfecta preparación. En ellos pretenderá lucir al máximo y su hoja de ruta está encaminada a ellos.

Sueño casi imposible

La mente de Rafa Nadal, a pesar de todos los golpes recibidos esta temporada, siempre está pensando en la victoria. El balear ha ganado hasta en tres ocasiones en Indian Wells y sueña con volver a alcanzar la victoria final en el torneo californiano, aunque eso se antoja casi imposible.

Más allá de Milos Raonic, el cuadro de Rafa Nadal aparece plagado de rivales muy complicados. Si consigue superar al canadiense se las verá contra el danés Holger Rune, séptimo favorito en una potencial segunda ronda muy exigente. En los cuartos de final se las vería presumiblemente con Medvedev, mientras que Djokovic, que regresa a competir en Indian Wells por primera vez desde 2019, tiene en el horizonte unos cuartos con el polaco Hubert Hurkacz.

Por lo tanto, todo hace indicar que Rafa Nadal tendría que elevar notablemente el nivel mostrado en Brisbane si quiere lograr grandes cotas. Algo que parece ciertamente incompatible si quiere evitar riesgos sobre la pista, pero todavía queda la esperanza de ver al español brillar en Indian Wells.