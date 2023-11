Wawrinka se despacha a gusto y señala al gran problema del tenis actual: "Son los Grand Slams"

El mundo del tenis se encuentra en una situación difícil. Los jugadores parecen hastiados por la enorme cantidad de partidos que disputan y por las duras condiciones que tienen que soportar. A lo largo de los últimos meses, feroces críticas se han desatado dentro del circuito, encontrándose entre ellas figuras relevantes como Carlos Alcaraz, Novak Djokovic o Andy Murray.

El último en sumarse a ellas ha sido Stanislas Wawrinka. El jugador suizo ha cargado duramente contra las condiciones a las que están sometidos a lo largo de estas temporadas y ha querido mostrar cuál es del gran problema del tenis actual en unas declaraciones recogidas por L'Equipe.

"Los torneos no quieren ponerse de acuerdo porque cada cual tiene sus intereses comerciales. Llevo 20 años en el circuito y siempre estamos hablando de los mismos problemas. Tenemos demasiadas instituciones con sus intereses particulares, que no miran por un bien común. Nuestro gran problema son los Grand Slams", explicó Wawrinka.

El motivo por el que Wawrinka señala a los Grand Slams es por la escasa cantidad de dinero que reparten en relación a todo lo que generan. Además, también cargó contra las Federaciones, asegurando que todas ellas apenas dan a los jugadores una cantidad reseñable.

"No redistribuyen lo suficiente al tenis en comparación con los ingresos que tienen. Tienen mucho poder porque ganan mucho dinero. Es donde se escribe la historia del tenis. Las Federaciones más ricas apenas reparten sus ganancias", indicó. "Los beneficiones de los Grand Slam ahora son muy importantes y el porcentaje que se destina a los jugadores es ridículo. Apenas ha subido", añadió.

Wawrinka durante un partido de Wimbledon. REUTERS

Además, Wawrinka también tuvo duras palabras contra la Asociación de Tenistas Profesionales, que dirigen Novak Djokovic y Vasek Pospisil. "No necesitamos una unión de jugadores, sino tenistas que estén implicados en la toma de decisiones. Las instituciones hacen lo que les da la gana sin consultarnos nunca, no nos tienen en cuenta para nada", remarcó.

Unas palabras que están dirigidas a un sustancial cambio en el próximo Open de Australia. El primer Grand Slam de la temporada adelantará un día su inicio y ha sido una decisión tomada sin el grueso de los jugadores del circuito, que se han encontrado con ella de sopetón.

Los partidos nocturnos

Otro de los aspectos relevantes que trató Wawrinka en su entrevista con L'Equipe fueron los partidos nocturnos y los extravagantes horarios. El que fuese ganador del Open de Australia, Wimbledon y US Open señaló que está a su favor, pero de una manera diferente.

"Soy el primero en decir que hacen falta sesiones de noche, pero no hace falta poner seis partidos en la misma pista en el orden de juego", espetó. Y para darle más fuerza a su argumento, puso el ejemplo del último Masters 1000 de la temporada, el de París-Bercy.

"Bercy tiene excepciones porque la Pista 1 no cumplía los criterios de la ATP, pero no nos escucharon cuando les dijimos que no pusieran tantos partidos en la Central. Entiendo que es fácil juzgar después de lo sucedido, pero no estoy de acuerdo", sentenció el triple ganador de Grand Slam.

