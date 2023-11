El retrato de Medvedev sobre el mal momento de Carlos Alcaraz: "Hace 2-3 meses sería una sorpresa"

El debut de Carlos Alcaraz en las ATP Finals reflejó que el tenista murciano no está en su mejor momento. Se estrenó ante el alemán Alexander Zverev con una derrota, igual que hace dos semanas en el Masters 1.000 de París-Bercy ante el ruso Roman Safiullin. Una mala racha inesperada en el circuito por lo que ha sido su temporada, aunque Daniil Medvedev no piensa igual.

Medvedev también debutó en Turín este jueves, pero el sí lo hizo con victoria -ante su compatriota Andrey Rublev, por 6-4 y 6-2-. El miércoles se mide a Zverev y más adelante en la semana lo hará contra Alcaraz, al estar todos en el mismo grupo de las ATP Finals. Solo dos avanzarán a semifinales.

La derrota complica la vida a Alcaraz, obligado a no fallar frente a Rublev. El pupilo de Juan Carlos Ferrero está pasando por dificultades en la recta final de la temporada y quiere quitarse cuanto antes ese sabor agridulce. Medvedev, cuestionado por la prensa, dijo del español que no le ve con "la misma confianza que ha tenido durante todo el año".

"Si me preguntas hace dos o tres meses, seguro que era una sorpresa. El tenis es un deporte muy complicado. En este momento, y no sé la razón, sentimos que Carlos está jugando más lento. No tiene la misma confianza que ha tenido durante todo el año", dijo Medvedev sobre Alcaraz. "Eso nos puede pasar a todos. Incluso a Djokovic cuando era más joven. La cuestión es lo rápido que se recuperará, si será en este torneo o el año que viene", añadió.

El tenista ruso vio el partido de Alcaraz ante Zverev y dio su visión sobre su actuación: "Cuando perdió el segundo set, mostraron la velocidad de los golpes. Sascha golpeaba 10 kilómetros más rápido que Carlos, y eso es muy sorprendente. En general, cuando vi el partido, al principio sentí que Carlos no estaba a su mejor nivel y Sascha tampoco, así que no me sorprendió. Al final fue una gran lucha y un gran partido. No hubo sorpresas. Sascha también puede jugar y sacar bien, será interesante jugar contra él por decimoctava vez", añadió también sobre el que será su próximo rival.

Carlos Alcaraz, en las ATP Finals Reuters

Su propio estado de forma

Medvedev siente que llega en un gran estado de forma a este torneo que cerrará la temporada: "El hecho de que haya jugado tantos partidos es porque he ganado varios torneos o he jugado finales. Creo que en cuanto a torneos, no sé si estaré entre los ocho que más han jugado, pero no creo que esté en el Top4. Creo que Sascha ha jugado más y posiblemente Rublev también. He jugado muchos partidos porque he ganado varios torneos, pero también es por el trabajo que hago en los entrenamientos", dijo.

"Siempre me pregunto: ¿debo descansar tres días y luego entrenar o debo descansar siete días? Siempre es buscar el equilibrio entre descanso, entrenamiento, trabajo, gimnasio y torneos. Intentamos hacer el mejor calendario posible. Pero tenemos un calendario muy duro en el tenis. Así que trabajo con mi equipo de forma fantástica y estoy feliz por seguir en forma", añadió. Medvedev presenta su candidatura para las ATP Finals.

