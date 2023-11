Djokovic se desquicia en las ATP Finals: rompe dos raquetas en mitad de un espectacular enfado

Novak Djokovic vivió las dos caras de la moneda en su estreno en las ATP Finals de Turín. El serbio dejó varios momentos para la retina de los espectadores en su enfrentamiento contra Holger Rune. Un partido que estuvo marcado por la altísima intensidad de los dos jugadores.

'Nole' se acabó llevando una sufridísima victoria frente a Rune y estrenó su casillero en la Copa de Maestros. Sin embargo, no fue todo color de rosa y llegó a perder los papeles durante su duelo frente al danés, llegando a mostrar momentos de altísima frustración, especialmente durante la disputa del tercer set.

Djokovic volvió a dar muestras de su particular carácter en la tercera manga. El serbio, lleno de frustración ante el buen juego de su rival, acabó rompiendo un par de raquetas sobre la pista. Fue tras perder el break que había conseguido en el set definitivo contra Rune, ya que era consciente de que podía perder su primer partido.

The highs and lows of tennis 😳#NittoATPFinals pic.twitter.com/qy9UdEO3yG — Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2023

En un atisbo de rabia, 'Nole' sacó a relucir su enorme enfado y pisoteó de manera reiterada las raquetas que estaban en su bolsa hasta que ambas acabaron hechas añicos. Un momento de frustración total que finalmente pudo controlar y que dejó atónitos a todos los allí presentes. Esto hizo que el juez de silla del partido le advirtiese con un warning, lo que calmó los ánimos del serbio.

Finalmente, el número uno del mundo logró vencer a Holger Rune. Necesitó tres sets (7-7, 6-7 y 6-3) y más de tres horas para imponerse al danés, que es uno de los jugadores con más proyección del circuito. De hecho, ese triunfo le permitirá acabar el año como líder ranking ATP, ya que sumó los puntos necesarios para mantenerse en lo alto de la clasificación en este 2023.

[La senda de Djokovic hacia la historia: 40 Masters 1.000 en su carrera y el colofón de las ATP Finals]

Novak Djokovic será, por lo tanto, número uno al final de un año por octava vez consecutiva, alargando su propio récord como el tenista que más veces lo ha logrado en la historia. Es además el jugador con más semanas en lo más alto del ranking, por lo que sigue demostrando que está en plena forma y que nada se le resiste a sus 36 años.

Pide disculpas

Tras terminar el partido, que finalizó entrada la madrugada, Novak Djokovic quiso pedir perdón por sus bochornosos actos durante su debut en esta edición de las ATP Finals. El número uno del mundo se mostró arrepentido por romper las raquetas y animó a que la gente no siguiese su ejemplo en las pistas.

"No animaría a nadie a hacer eso, tampoco me animo a mí mismo. No estoy contento, no me gusta haberlo hecho, pero lo he hecho, y tengo que asumir la responsabilidad", espetó Djokovic tras finalizar el encuentro. "Lo había hecho en el pasado y quizás me ayudó a sentirme más liberado, pero hay formas más inteligentes de dejar la frustración a un lado", añadió el ganador de 24 Grand Slams.

Sigue los temas que te interesan