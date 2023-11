Geraint Thomas desvela sus polémicas vacaciones: "Me he emborrachado 12 de 14 noches"

La temporada ciclista ha llegado a su fin y los corredores por fin se han tomado un merecido descanso. Una situación que muchos han aprovechado para desconectar y olvidarse de dar pedaladas. Uno de ellos ha sido Geraint Thomas, uno de los mejores de la última década.

El ciclista británico ha confesado en una entrevista en The Times cómo han sido esas semanas de descanso. Más allá de lo que se pueda pensar, el ganador del Tour de Francia de 2018 ha dado a conocer que sus vacaciones han sido mucho más movidas de lo esperado y han estado relacionadas como sustancias poco recomendables para un deportista de su talla.

Tal y como ha reconocido, Geraint Thomas se ha tomado muy en serio su desconexión del ciclismo. El galés se ha sincerado en exceso, reconociendo que ha abusado del alcohol durante los últimos días. Una confesión que no ha tardado en hacerse viral debido a su extrema sinceridad sobre el asunto.

"Creo que me he emborrachado 12 de las 14 últimas noches. Desde que he vuelto a Cardiff ha sido una locura. Te reúnes con tus amigos y es como ‘¿Nos ponemos al día?’ Vale, vamos a cenar o a tomar algo al pub", explicó Geraint Thomas acerca de cómo había disfrutado de esas semanas de relax.

Aún así, el ganador de dos oros olímpicos en pista ha querido matizar esa relación con el alcohol que tenía. El corredor del Ineos aseguró que solo bebe cuando la temporada ha finalizado y que le sirve para socializar con sus más allegados. Una situación excepcional que, según él, no afecta a su rendimiento.

Geraint Thomas, tras su caída en el Giro de Italia 2020 Twitter (@GeraintThomas86)

"No me gusta beber durante la temporada, salvo alguna copa, pero cuando termina la temporada te dejas llevar. La tolerancia al alcohol es menor al principio, pero siento que tengo una buena condición para beber ahora", confesó Geraint Thomas acerca de cómo le afecta las bebidas alcohólicas.

"No sé si es una mentalidad británica o australiana la cultura de salir y emborracharte cuando eres joven. Es la forma de socializar, vas al pub, te encuentras con tus amigos, te tomas unas pintas y te vas a casa. Y es un efecto instantáneo que bebes, quieres comer y al día siguiente quieres algo salado o bacon o similar", aseveró en el citado medio.

Método de desconexión

Además, Geraint Thomas quiso incidir en que irse con sus amigos a beber le sirve para olvidarse completamente de toda la temporada ciclista. El galés reconoció que necesita dejar atrás en sus vacaciones todo lo rodeado con el deporte que practica y en el que lleva varios años siendo uno de los mejores.

"Para tener esos periodos de intensidad y dedicación desde noviembre hasta el objetivo del año necesito estos momentos, en los que desconecto del mundo del ciclismo. Hablo con algunos ciclistas porque son mis amigos, pero no hablamos de ciclismo", reseño.

Ahora, Geraint Thomas vuelve a ponerse el maillot ciclista para empezar una nueva concentración con el Ineos de cara a ponerse en forma para 2024. Además, el corredor renovó recientemente con la estructura británica hasta 2025, lo que supone que estará en activo hasta los 39 años.

