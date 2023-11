Egan Bernal, esperanzado: "Pienso que volveré a mi mejor nivel, de lo contrario me jubilaría"

A principios de 2022 Egan Bernal estuvo a punto de perder la vida en un grave accidente de tráfico. El colombiano entrenaba por las carreteras de su país acoplado en posición de contrarreloj cuando se estrelló contra la parte trasera de un autobús, un golpe muy fuerte que le rompió hasta 20 huesos y afectó a su columna vertebral.

Su recuperación fue milagrosa, ya que pasó de estar a punto de morir o incluso en el mejor de los casos de quedarse en silla de ruedas para siempre, a volver a subirse a la bicicleta e incluso regresar al ciclismo profesional en cuestión de meses. Ahora, con la temporada ya finalizada el corredor de Ineos sigue siendo consciente de que todavía no está al nivel que atesoraba antes del accidente, pero piensa que a base de trabajo puede llegar a ser el mismo.

"Me levanto cada día pensando que volveré a mi mejor nivel. Quiero tener esa mentalidad de que podré ser uno de los mejores corredores de mundo, porque de lo contrario creo que no seguiría montando en bicicleta de manera profesional. Me jubilaría simplemente", comentó el colombiano en una reciente entrevista con el medio especializado Cyclingnews.

[Juan Ayuso sorprende y se apunta a la próxima edición del Tour de Francia junto a Pogacar]

"Cuando estás con los mejores y sientes lo que significa ganar un Tour, el Giro de Italia y que solo falta una carrera como la Vuelta... eso te estimula, así que tengo muchas ganas de volver a ese nivel y estoy trabajando mucho para lograrlo", alegó de forma muy ambiciosa el ciclista del equipo Ineos.

No obstante, se mostró consciente de que está lejos al nivel de los primeras espadas actuales del ciclismo como Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar o Remco Evenepoel: "Ahora es algo que no puedo hacer, pero estoy tratando de hacer lo mejor que puedo para llegar al mejor nivel posible. No creo que ellos tengan algo que yo no tengo, ni que yo tengo algo que ellos no tienen. Todos los campeones tienen esa mentalidad fuerte".

Feliz de estar vivo

El ganador del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021 repitió que tiene suerte de estar vivo y que ahora valora mucho más todo: "La forma en que sobreviví a este accidente no es normal, así que, sobre todo, estoy feliz de estar vivo. En el ciclismo siempre pensamos en ser el número uno y ganar el Tour de Francia, y yo también lo hice antes del accidente. Pero cuando te das cuenta de que eres una persona normal y puedes morir, y experimentas estar en la cama sin poder moverte, y todas estas cosas... Tuve suerte".

"Cuando me desperté no me preocupaba si volvería a ser ciclista o no. Sólo quería moverme y poder caminar y tener una vida normal. Creo que es por eso que no tengo malos momentos mentalmente, porque sé lo afortunado que fui simplemente de estar vivo", recordó el colombiano.

Como en los viejos tiempos con The Boss @GeraintThomas86 👊🏽 pic.twitter.com/yOueoxtoPe — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) August 28, 2023

Con la temporada finalizada, no tuvo reparos en admitir que sufrió en el pasado Tour de Francia y que disfrutó mucho más de su participación en La Vuelta: "Después de la Vuelta me sentí bien con lo que hice, y ahora tengo más confianza para el año que viene. Estaba muy cansado, pero disfruté de La Vuelta en comparación con el Tour. En el Tour iba a toda velocidad todos los días y no pude disfrutar la carrera. No es la mejor carrera para ir a sufrir porque es muy, muy difícil", dijo.

Sigue los temas que te interesan