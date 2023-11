El recurso de Rubiales ante el TAD: el beso y el gesto "no son machistas" y habla de "injerencias políticas"

Luis Rubiales ha presentado su recurso a la propuesta de sanción de tres años de inhabilitación por parte del instructor de su expediente en el Tribunal Administrativo del Deporte. El expresidente de la RFEF ataca también en su escrito al Gobierno y dice ser víctima de la "presión mediática" e "influencia política", por lo que amenaza con llevar el caso a la vía penal si el TAD ratifica este castigo "sin base legal".

El recurso, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, denuncia filtraciones interesadas a los medios de comunicación y que la propuesta de sanción se ha realizado en base a un informe del Consejo Superior de Deportes, el cual se trata "de una mera recopilación de noticias de prensa".

Por todo ello, Rubiales pide ser sólo apercibido y que no se tenga en cuenta la propuesta realizada por el instructor, el cual cree que el expresidente de la RFEF debe ser sancionado un año y medio por el gesto de tocarse los genitales en el palco y otro año y medio por el beso a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas.

En su escrito, Rubiales ataca al Gobierno y compara su expediente (el número 155) con el artículo de la Constitución que utilizó el Ejecutivo para intervenir Cataluña. Además, critica cómo Pedro Sánchez ha pactado la amnistía: "No hay delito y se quiere criminalizar sin base legal, mientras donde sí lo hay, se trata de borrarlo del mapa".

Acudirá a la vía penal

El exmáximo mandatario del fútbol español asegura que "las concretas sanciones propuestas no se corresponden con lo razonado en el resto del texto", por lo que afirma que se ha realizado una petición de castigo "arbitraria e injustificada". Por ello, considera que "la sanción debía ser de apercibimiento, de multa o de inhabilitación de tres o de seis meses".

Critica que el TAD no se limite a valorar los hechos y sí su repercusión. El CSD envió un documento titulado "Informe sobre la afectación que el Caso Rubiales ha supuesto para la dignidad y el decoro deportivo", por lo que afirma que "la dimensión pública es entonces la parte importante y no los hechos en sí". El expresidente de la RFEF informa a los miembros del Tribunal de que acudirá "a la jurisdicción penal" en caso de que "se consume una sanción por estos hechos".

La gente de la calle sabe que ha habido teatralización, demagogia y un linchamiento

"La inmensa mayoría de la gente en la calle (la gente coherente), sabe que aquí ha habido una teatralización bestial, una demagogia brutal y un linchamiento por varios factores. Uno, que cometí un error. Dos, que iban a por mí desde hace tiempo. Tres, que le vino muy bien a algún sector radicalizado de la política española. Cuatro, que este asunto constituía, sin duda, un filón mediático", expresa en su escrito.

Rubiales explica que el beso a Jenni Hermoso fue "consentido" y que "las pruebas visuales, conductuales, incluso las declaraciones espontáneas de ambas partes tras lo sucedido así lo indican". Sin embargo, critica que el TAD afirmara que no iba a entrar sobre el consentimiento, ya que eso era competencia de la Audiencia Nacional, y el instructor sí lo haya hecho.

El 155 y la amnistía

El exdirigente también ha recalcado que su expediente sea el 155, el mismo que el artículo de la Constitución que utilizó el Gobierno en su momento para intervenir Cataluña. "Es evidente que no se pueden hacer paralelismos entre mi caso y la significancia y relevancia política que ha tenido hace unos años ese número, el 155. Pero sí viene a cuento la mención al número de expediente en el sentido de que vivimos en un Estado de Derecho, y no es razonable torcer la interpretación legal para tratar de amparar una sanción extremadamente injusta y desproporcionada".

Se retuerce el derecho para forzar una sanción injusta y desproporcionada

En su ataque al Gobierno, Rubiales crítica que se haya interferido sin respetar la separación de poderes. Afirma que, mientras que con Puigdemont se ha querido legitimar y despenalizar "delitos de suma gravedad", en su caso "se retuerce el derecho para forzar lo que sería una sanción injusta y desproporcionada".

"Algunos han querido utilizarme espuriamente para criminalizar un acto de alegría y celebración, mutuo y consentido", incide. También compara el beso con el hecho de que las jugadoras lo mantearan tras la entrega de la copa y afirma: "Jamás se me ocurrió pensar que había un componente nocivo, sexual o negativo en el hecho de que para ello tuvieran que tocarme el culo u otras partes de mi cuerpo".

PSOE, PP y Vox

Rubiales también pone de manifiesto que "en el avión viajaban tres políticos de distinto signo" y que todos ellos le insistieron en que el "beso era producto de la celebración" y "que era una gilipollez". El expresidente de la RFEF se refiere aquí al propio presidente del CSD, Víctor Francos, a Borja Sémper -dirigente del PP- y a Vicente Barrera -vicepresidente de la Comunidad Valenciana y miembro de Vox-.

Destaca que, días después, "sólo uno se mantuvo en su posición" y que "los otros dos cambiaron drásticamente su postura". Rubiales se refiere así a las críticas públicas que recibió tanto de Víctor Francos como de Borja Sémper.

El recurso continúa denunciando una filtración interesada por parte del TAD y adjunta la noticia de El País en el que se hacía pública la propuesta de sanción. "Ha sido filtrada, y claro, si no he sido yo, alguno de ustedes ha roto su deber y se ha saltado la prohibición, filtrándola y generándome un juicio público paralelo y una total indefensión", acusa con rotundidad.

Además, indica que "alguien del CSD" llamó a un periodista para preguntarle por dicha propuesta de sanción. Afirma que "la filtración es malintencionada" con el único objetivo de perjudicarle y de que se cree un juicio público paralelo.

El exdirigente también denuncia que el dosier de prensa enviado por el CSD está condicionado por "canales de medios no convencionales o subvencionados o con acuerdos con gobiernos o instituciones como LaLiga". En este sentido, recalca que no se haya hecho mención alguna en este informe a lo que se ha escrito sobre el asunto en las redes sociales, ya que, según su criterio, es lo que realmente piensa la mayoría de los españoles.

Un vídeo como prueba

Sobre el gesto de tocarse los genitales admite que cometió un error, pero defiende que en ningún caso es un acto machista. Ya que en el fútbol se suele utilizar las expresiones "olé tus huevos" y "olé tus ovarios". Rubiales adjunta al escrito el vídeo de la charla previa a la semifinal contra Suecia, en la que el expresidente hizo referencias de esta índole a las jugadoras y contó con una especial complicidad con ellas.

Rubiales explica en el escrito que, en un momento de esa charla, se dirige a las futbolistas y las pregunta quién tiene más ovarios si ellas o las suecas. Las españolas contestan con rotundidad: "Nosotras".

Se defiende comparando la propuesta de sanción del instructor por el hecho de tocarse los genitales con las pocas existentes hasta la fecha por este tipo de gestos y que nunca han pasado "de un mero tirón de orejas". Es decir, "un partido de sanción o una leve multa económica".

Aunque sin nombrarlos expresamente, Rubiales se refiere a los castigos que recibieron el futbolista Víctor Mollejo y el entrenador Diego Pablo Simeone por tocarse los genitales. El expresidente de la RFEF considera que su acto fue "soez, inapropiado y ordinario", pero que no existe base legal para que sea sancionado por un año y medio.

Ahora han podido eliminar a los dos: al entrenador (Vilda) y al presidente

En un claro ataque a las jugadoras explica: "Había sufrido mucho por un chantaje de quienes ahora están aprovechando para sacar réditos y ejecutar una dulce venganza con la falsa excusa de ganar derechos". Además, añade que "ahora han podido eliminar a los dos", al entrenador y al presidente.

"Ni el delito está tipificado de acuerdo con la sanción, ni la acusación está fundada en pruebas". Añade que "pudiera pensarse que se quiere forzar un encaje normativo que parezca adecuado para poder infligir una sanción injusta y desproporcionada, quizá buscando ser ejemplarizante".

Asegura que "si el TAD va a actuar basado en prejuicios y en presiones, es mejor ofrecer un trazo grueso que muestre con claridad y sin matices que la resolución será inexorablemente injusta y que esto terminará con una querella".

Añade que "la notoriedad y publicidad son evidentes. Tan sólo restaba por fundamentar que son contrarios a la dignidad y decoro deportivos. Y esto aquí no se produce". Para ello lo fundamenta en una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo: "Dignidad y decoro deportivos son sinónimos de un marco de convivencia civilizada en el deporte cuya viabilidad exige un respeto recíproco de todos los que tienen un protagonismo en el ámbito de dicha actividad".

Según Rubiales, "la propuesta de resolución a la doctrina del TAD deba quedar muy cuestionada, ya que su doctrina sobre la dignidad y el decoro deportivos ha sido corregida con dureza por los Tribunales. Esta infracción no se refiere a la imagen del deporte sin más, sino que debe vincularse a las competiciones deportivas".

Las 15 y el "olé tus huevos"

El expresidente afirma que el gesto a Vilda fue para decirle: "Olé tus huevos". Ahí vuelve a explicar el inicio del conflicto de Las 15: "Se saltan a su entrenador y llaman al presidente para echarlo a la calle, yo me mantuve firme y por eso se negaron a venir y lanzaron una campaña falsa y falta de concreción, porque nada de verdad había en sus reivindicaciones".

"Él no me podía escuchar y me salió de dentro ese gesto, le contesté con el gesto que se pretende sancionar", asegura. Según su interpretación: "No es una infracción contra la dignidad y decoro deportivo merecedora de la sanción que se propone. Un apercibimiento, a lo sumo, puede resultar admisible y justo. Una inhabilitación no lo es".

Critica que "el TAD ha considerado imprescindible basar su decisión en el informe remitido por el CSD. Ese informe sólo recoge 3 citas del gesto de la entrepierna, sin mayores comentarios al respecto. Y eso vincula al TAD porque el instructor dedica prácticamente el 50% de su propuesta a transcribir noticias".

El beso fue "consentido"

Sobre el beso, Rubiales reconoce que "debió omitirlo", pero que, a pesar de ello, "no constituye una actuación contraria a la dignidad y el decoro deportivos". "Se trata de un gesto de cariño y afecto ante una jugadora que había fallado unos minutos antes un penalti. Nos damos un abrazo mutuo y le pregunto. Ella accede. A continuación, viene el pico. Ni más, ni menos. En mis anteriores alegaciones, a las que me remito, ya relaté extensamente lo que ocurrió", dice.

Argumenta que "el profesor Francesc de Carreras publicó un artículo titulado 'El beso que casi no fue' que refleja perfectamente el significado de lo ocurrido (aparece transcrito en las alegaciones anteriores)". "También aporté pruebas gráficas evidentes de la aceptación social de esos picos en España", afirma.

"Tan sólo los actos de contenido sexual están perseguidos y éste no lo fue. Y, más aún, el TAD ha manifestado que no analizará el carácter consentido o no del pico/beso, sino éste en abstracto". Explica que "los miembros del TAD deberían preguntarse si ante un pico consentido se estaría planteando la sanción" y anticipa que no sería así.

Los picos entre políticos parecen estar a la orden del día

Rubiales también argumenta que "los picos entre políticos parecen estar a la orden del día y en programas televisivos ocurre lo mismo, o entre compañeros o colegas". El exdirigente afirma: "En ningún caso puede considerarse como machista, ya que los ejemplos que proporcioné con mis alegaciones hacían referencia también a picos entre hombres".

El expresidente de la RFEF concluye que "un apercibimiento podría ser una sanción ajustada y proporcional a lo acontecido, aunque insiste en que, ni tan siquiera a ello tienen cabida con la jurisprudencia señalada anteriormente".

Su labor por la igualdad

Por último, Rubiales asegura que nadie más que él ha promovido la igualdad entre hombres y mujeres en el fútbol. Argumenta todo ello con las medidas que tomó durante los cinco años que estuvo al frente de la Federación.

"Profesionalicé los cuerpos técnicos pasando a ser empleados a tiempo completo y no entrenadores que solo aparecían en las concentraciones. No hay ninguna federación en todo el mundo con más selecciones inferiores, y producto de ello es que somos líderes mundiales con 8 oros y 3 platas en los 11 últimos campeonatos mundiales y europeos de formación".

"Fuimos la selección con menos representación institucional del mundial en pro de ser la de mayor representación en el staff, porque lo importante eran ellas, las jugadoras.

Decidí cambiar los campos de entrenamiento porque tras unas lluvias, el terreno arcilloso impedía entrenar como es debido y ordené el pago extra de hoteles y aviones que supusiera dicho cambio para garantizar el buen desempeño en entrenamientos, evitar lesiones y aumentar el nivel competitivo y por ende el rendimiento de las jugadoras. Dos cocineros, 4 fisios, los departamentos de comunicación... allí presentes desde principio del Mundial, hasta el fin, como hice yo mismo".

"Más datos: 6.900.000€ en ayudas sólo a los clubes de Primera y Segunda Federación Femenina (no profesionales). Creación de los programas de ayudas élite femenino (primera y segunda federación femenina) y vertebración futsal femenino (primera y segunda futsal femenina). Ayuda con carácter finalista para la seguridad social de las jugadoras, para formación, etc…".

"Durante mi presidencia, la primera competición femenina se ha convertido en liga profesional, acudiendo junto al anterior presidente del CSD, el Sr. Franco, a su presentación. Pacté que las primas de la selección (iguala porcentaje) sean iguales para hombres y mujeres, lo que fue calificado por la presidenta del sindicato Futpro, Amanda Gutiérrez, como firma 'histórica'; aunque de facto, han sido superiores en porcentaje, muy superiores".

Las selecciones femenina y masculina tienen las mismas condiciones económicas, las mismas primas y los mismos criterios de reparto

"Lo mismo ocurre con las dietas. Con mi llegada, las jugadoras empezaron a cobrar derechos de imagen, muy superiores porcentualmente al equipo masculino. En la concentración de la selección en Nueva Zelanda y Australia, las condiciones fueron iguales o mejores que las de la selección masculina en muchos apartados; se facilitó la conciliación de la vida familiar durante la concentración con bebés y esposas hospedadas en nuestro mismo hotel; y se transportó a los familiares de las jugadoras para los partidos finales, además de adjudicar otros 15.000 euros extras per cápita".

"Gracias a ese acuerdo las dos selecciones absolutas (femenina y masculina) tienen las mismas condiciones económicas en las concentraciones, las mismas primas y derechos de imagen y los mismos criterios de reparto de los premios provenientes de la UEFA y la FIFA, y además se mejoran las condiciones de desplazamientos y viajes".

"Se ha pasado de unas 45.000 licencias femeninas en 2017, año anterior a que accedí a la presidencia de la RFEF a 100.000 licencias este año 2023 (con una pandemia por medio). Esto no es sólo igualdad de trato, sino fomento activo de la práctica del fútbol por las mujeres y niñas, con líneas directas de financiación a clubes formadores y nacionales y a las diferentes federaciones territoriales y autonómicas".

Rubiales concluye con otro dato su argumentación sobre la igualdad: "Cuando llegué a la presidencia, el presupuesto del fútbol femenino era de 2,7 millones de euros. A mi salida, se había multiplicado por 10, hasta los 27 millones de euros. Esto son hechos, no palabras".

El expresidente concluye su escrito solicitando que "se proceda al archivo y sobreseimiento del presente expediente, no proponiéndose la imposición de sanción alguna, de acuerdo con los argumentos contenidos en las alegaciones precedentes".

Y añade que "de forma subsidiaria, en el caso de que se decida proponer sanción, ésta sea la de apercibimiento".

