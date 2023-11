Simeone no habla del 'caso Negreira', pero sí ataca al Madrid: "Media España piensa igual que Gil Marín"

Cuatro días después de anunciarse su renovación con el Atlético de Madrid hasta 2027, Diego Pablo Simeone pasó por los micrófonos del programa El Larguero de la Cadena SER. El técnico argentino repasó toda la actualidad rojiblanca y también fue preguntado por todo el panorama arbitral, de un 'caso Negreira' en el que no quiso entrar y del comunicado de Miguel Ángel Gil Marín contra el Real Madrid que respaldó.

"En el 'Caso Negreira' no me voy a meter", respondió Simeone al periodista Manu Carreño en la parte final de la entrevista. "Todo lo que no queda claro para todos deja ese margen de pensamiento, sería bueno que quedase para todos claro", se limitó a decir el técnico rojiblanco sobre los pagos millonarios del FC Barcelona al exnúmero dos de los árbitros.

Seguidamente, a Simeone le recuerdan el comunicado que Gil Marín ofreció a través del diario MARCA tras el último derbi jugado a finales de septiembre en el Metropolitano. El consejero delegado del Atlético de Madrid denunció que, según él, "el Real Madrid adultera la competición, crea un clima insoportable para los colegiados".

El entrenador del Atleti respaldó en El Larguero esas palabras: "Dice lo que en realidad le gustaría decir a millones de personas. La mitad de España piensa lo mismo. Hay un juego de televisión, de radio, de empuje... Que tampoco está mal, eh. Es una búsqueda de generar lo que decía Xavi. Pero de otra manera, hacia los árbitros", señaló.

Antes, Simeone valoró la utilidad del VAR y se refirió al gol de Sergio Ramos en la final de la Champions League de 2016: "Ahora si hay un fuera de juego te llaman del VAR. ¿El de la final de la Champions? Yo lo vi en el momento, no me hacía falta VAR, pero nada que decir. Estaba en ese lado y lo vi. Si el VAR lo manejamos mejor, será una ayuda", resaltó.

En el resto de la entrevista, Simeone trató temas que afectan al Atlético de Madrid y a él desde su posición como entrenador del primero equipo.

Sobre su renovación: "Ha sido una renovación importante, distinta a las demás. Son varios años en el club y siento la energía de seguir buscando más. Hay un proyecto que necesitamos seguir construyendo y está ligado a Miguel y a Enrique. (...) Todos, desde el lugar en que estamos, siempre buscamos mejorar y nosotros queremos mejorar. (...) Competimos en una liga con Barça y Real Madrid, que son equipos muy importantes. Tenemos la alegría de ver equipos como el Girona, la Real Sociedad... equipos lindos de ver".

Sobre su momento más complicado en el club: "Por mi cabeza no ha pasado no seguir en el Atlético, pero hace un año, en noviembre del año pasado, el equipo no respondía, no encontrábamos nosotros los caminos para que lo hiciese como había hecho siempre".

Sobre ganar la Champions: "No me obsesiona. Este equipo nunca ha ganado la Champions League. No estoy aquí para ganar la Champions, al contrario. Es una ilusión y una alegría cada vez que tenemos que participar. Sabemos de la dificultad que tiene. No lo siento como una obsesión porque todo lo que sea una obsesión el camino es malo. Lo veo como una ilusión, que es algo bueno. Todos las tenemos".

Sobre los objetivos del Atlético de Madrid: "Hay que tener cuidado, vienen creciendo equipos que vienen por detrás: el Girona, la Real Sociedad, el Athletic de Bilbao... hay que tener cuidado con perder el lugar que te da la posibilidad de ilusionarte (...) Cuando Real Madrid o Barça fallen, tenemos que estar ahí. Nosotros, en nuestra liga, vamos bien, pero nosotros queremos más. Queremos meternos en una liga en la que, de vez en cuando, molestamos. ¿Si me gusta molestar? Claro. ¿No ves las moscas? Son complicadas. Ellos saben que estamos ahí dando vueltas".

Sobre Antoine Griezmann: "El reconocimiento hacia fuera no es el merecido. Es extraordinario. Tiene algo especial. Trabaja, le gusta entender dónde el equipo necesita su esfuerzo. Su vuelta al club fue muy importante. Veníamos de ganar LaLiga y yo sabía que nos iba a seguir dando cosas (...) Para que Griezmann gane un balón de Oro tenemos que ganar algo importante".

