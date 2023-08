Swiatek enseña su peculiar método de entrenamiento: boca tapada con cinta para mejorar sobre la pista

Iga Swiatek ya se prepara a fondo para afrontar un nuevo torneo. En este caso, la polaca se tendrá que emplear al máximo para seguir reteniendo su número uno del mundo. La amenaza de Aryna Sabalenka es cada vez mayor y la líder de la WTA no está dispuesta a perder su reinado en la cita canadiense.

Para ello, ha decidido, a través de su entrenador y preparador físico, poner en marcha una revolucionaria técnica que ha causado impresión. Durante los entrenamientos previos a su debut en el Masters 1000 de Montreal, se dejó ver con una particular característica. Una puesta en escena que ha llamado enormemente a todos los aficionados.

Swiatek se dejaba ver sobre las pistas con un esparadrapo que cubría su boca. Una decisión que muy pocos comprendían y que más bien parecía un castigo, una pequeña tortura por parte de sus entrenadores. Sin embargo, la polaca quiso explicar por qué saltó a realizar los ejercicios de esa forma.

[La WTA, en pie de guerra contra las jugadoras ucranianas para silenciar el conflicto con Rusia]

"Es más difícil respirar cuando solo respiras con la nariz, y es más fácil que suba mi ritmo cardíaco", explicaba la jugadora en unas declaraciones recogidas por la web de la WTA. Una técnica nunca antes vista y que ha causado estupor, pero habrá que ver si le funciona en Toronto a Swiatek.

"No te lo voy a explicar perfectamente porque no soy una experta. A veces no entiendo las cosas que me dicen que haga, pero lo estoy haciendo desde hace mucho tiempo, así que se me hizo bastante fácil", insistía Iga Swiatek sobre esta curiosa práctica llevada a cabo. "Así que supongo que es la forma de trabajar mi resistencia al no tener que correr tan rápido y hacer cosas extremas", resaltaba.

Iga at practice: secrets of a four-time Slam winner 🤫🤐



Iga à l'entraînement : les secrets d'une quadruple championne de Grand Chelem 🤫🤐#OBN23 pic.twitter.com/2LsMNTQO7p — Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) August 5, 2023

Esta idea reside en su preparador físico, Maciej Ryszczuk, para tratar de cambiar la cantidad de oxígeno que se inhala. Un ejercicio muy poco ortodoxo que sirve para que Swiatek pueda aguantar más y aumente su resistencia sobre la pista, aunque habrá que ver si tiene un efecto inmediato en la jugadora.

Ahora Swiatek tendrá que defender en Montreal la tercera ronda conseguida en la edición de la temporada pasada. Debutará frente a Karolina Pliskova en un partido que le exigirá mucho sobre la pista. Eso sí, de ganar, podría comenzar a sumar puntos para defender su reinado de la WTA.

Sigue los temas que te interesan