Alcaraz - Djokovic: Horario y dónde ver la final de tenis de Wimbledon 2023

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic disputan este domingo 17 de julio el partido correspondiente a la final femenina de Wimbledon. En la pista central del All England Club se verán las caras el tenista español y el serbio, a partir de las 15:00 hora peninsular.

'Carlitos' llega a su segunda final de Grand Slam. La primera fue en la edición de 2022 del US Open, en la que se proclamó campeón. De ahí su particular cien por cien de efectividad en las finales de los majors. Una de una. En Nueva York, se impuso a Casper Ruud y consiguió, además, convertirse en número 1 del mundo por primera vez en su carrera.

Después de no poder disputar el Abierto de Australia y quedar eliminado en las semifinales de Roland Garros, Carlos Alcaraz se presenta en la final de Wimbledon siendo el líder del ranking de la ATP y primer cabeza de serie del torneo. Aunque no lo tendrá nada fácil este domingo en la pista central del All England Club.

Su verdugo en las 'semis' de Roland Garros fue Novak Djokovic y el serbio vuelve a ser su rival en la final de Wimbledon. Ambos tienen mucho que ganar en Londres. En lo que respecta a Carlos Alcaraz, el niño prodigio de El Palmar puede ampliar su casillero de Grand Slams conquistados a dos y eso que acaba de cumplir 20 años el pasado mes de mayo.

El tenista español no para de romper récords de precocidad y colocar su nombre al lado de los más grandes de la historia de la raqueta. Aunque él sigue con los pies en la tierra y con su cabeza puesta en su gran sueño: ganar Wimbledon. Ya se encuentra a tan solo un paso y ya ha asegurado que "no es momento de asustarse".

"Todo el mundo sabe que es una leyenda, Va a ser difícil de ganar, pero voy a luchar porque yo soy así. No es momento de asustarse porque estoy en la final de Wimbledon y voy a por ello. Soy consciente de que es casi imbatible aquí", dijo el murciano nada más vencer a Daniil Medvedev en semifinales.

Al ruso le ganó por un triple 6-3, en un partido sobresaliente de 'Carlitos'. Incluso Medvedev se atrevió a decir lo siguiente: "No creo que haya jugado mal, pero no he jugado lo suficientemente bien para ganar a Carlos. Con 20 años ya se le puede comparar al 'Big Three'. Con este tipo de jugadores, como Nadal, Federer, Djokovic y Alcaraz, si no estás a tu máximo nivel no puedes ganar".

Djokovic, la rival de Alcaraz

Medvedev compara a Alcaraz con el 'Big Three' y, precisamente, uno de los ilustres miembros de este trío es al que deberá vencer el murciano si quiere ganar Wimbledon. Pero Djokovic tiene mucho que decir en la final del Grand Slam inglés, ya que tiene un doble desafío para seguir aumentando su leyenda.

Por un lado, si gana a Carlos Alcaraz, Novak Djokovic igualará el récord de ocho títulos de Wimbledon que posee, en solitario, Roger Federer. Por otro, alcanzará los 24 Grand Slams, algo que tan solo ha podido conseguir a lo largo de la historia Margaret Court. Ningún hombre lo ha hecho hasta la fecha.

Novak Djokovic, en Wimbledon 2023

Del serbio poco queda por conocerse. Un tipo polémico, algo que se vio durante las semifinales ante Jannik Sinner, encarándose con el público de la central del All England Club en varias ocasiones. También fiel a sus principios, algo que demostró al mantener su negativa de vacunarse contra la Covid-19. Y, sobre todo, con un talento indiscutible y único a la hora de empuñar una raqueta.

'Nole' quiere su octavo Wimbledon. También su 24º major. Y, por supuesto, volver cuanto antes a lo más alto del ranking de la ATP. Como él dice "los 36 son los nuevos 26" y Djokovic quiere demostrar que todavía tiene mucho que decir en el circuito ante Alcaraz.

¿Qué día es la final? Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Novak de Wimbledon 2023

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentan este domingo 17 de julio en la final de Wimbledon. El encuentro se podrá seguir en televisión en España a través de Movistar Plus+, además del seguimiento que se hará de él en directo en EL ESPAÑOL.

El inicio del partido está programado para que comience a las 15:00 horas (14:00 hora local) en la pista central del All England Club

