El secreto de Alcaraz en Roland Garros: no coge la raqueta entre cada ronda y hace turismo por París

El paso de Carlos Alcaraz (El Palmar, 2003) por Roland Garros durante la primera semana se puede resumir con una frase: trabajo a varios días vista. El tenista murciano, número uno del mundo, no es ajeno a las opciones que tiene de ganar este año el torneo de París y enfoca su día a día en lo que debe llegar a partir de ahora. Este domingo, por lo pronto, le toca medirse al italiano Lorenzo Musetti en octavos de final.

Alcaraz y su equipo han cambiado el paso en Roland Garros. Desde su debut, no se ha visto a 'Carlitos' pisar las canchas de entrenamiento del complejo parisino. Lo normal es que los tenistas que van avanzando de ronda aprovechan los días entre partido y partido para reservar alguna pista y practicar con la raqueta (sea con su entrenador u otro jugador) durante hora/hora y media. Ni rastro del pupilo de Juan Carlos Ferrero.

Ni el martes (tras ganar a Cobelli) ni el jueves (tras ganar a Daniel) ni este sábado (tras ganar a Shapovalov). Alcaraz no coge la raqueta en Roland Garros si no es para jugar sus partidos y enfoca su preparación de otra manera: trabajo en el gimnasio y con su fisioterapeuta de confianza, Juanjo Moreno, y desconexión total en los ratos libres.

Esta estrategia en cierta parte atípica tiene una razón de ser. Se quiere proteger a Carlos Alcaraz de cualquier problema físico que pueda surgir. Que su cuerpo no tenga excesiva carga de trabajo, especialmente en una primera semana de torneo teóricamente menos exigente, para evitar lesiones.

El Alcaraz Team lo quiere tener todo controlado. Saben que Alcaraz es capaz de llevarse este Roland Garros y si no acaba siendo así, que no sea porque algún problema físico evitable lo impida. Por ejemplo, ya le pasó que se quedó sin poder jugar el último Abierto de Australia por una rotura en los isquiotibiales de la pierna derecha que se produjo en un gesto forzado durante una práctica en Villena.

Carlos Alcaraz calienta en la Caja Mágica junto a su fisio Juanjo Moreno Mutua Madrid Open

Las lesiones fueron un dolor de cabeza para Alcaraz y su equipo entre finales de 2022 y comienzos de 2023. Desde la rotura abdominal que sufrió en noviembre durante el Masters de París-Bercy hasta la recaída en los isquiotibiales en febrero durante la final de Río de Janeiro. Tres lesiones en pocos meses que lanzaron un aviso sobre la explosividad del juego de 'Carlitos' y los cuidados en su físico que hay que tener.

Tras ganar el pasado Mutua Madrid Open, Alcaraz retrató cuál es su mayor miedo en el tenis: "El tema mental, el tema de cansarme de ganar, de viajar, de jugar al tenis, eso no me preocupa porque sé que eso no me va a pasar. Lo que me preocupa entre comillas o lo que me puede preocupar en un futuro es el tema de las lesiones".

Desconexión por la ciudad

De tal manera, lo que está haciendo hasta ahora Alcaraz en sus días de descanso en París son sesiones de trabajo en el gimnasio del hotel en el que se hospedan, el Meliá París Tour Eiffel. Es muy importante la parte de la recuperación, llevada a cabo por su fisio Juanjo Moreno.

En esa atención tan medida del descanso son importantes las siestas de Alcaraz en los días que juega de tarde o noche. Después de la comida, Carlos cierra los ojos 30-40 minutos para llegar al partido con energía y será el plan que cumpla este domingo al jugar contra Musetti en el tercer turno de la Philippe Chatrier, sobre las 16:00 horas.

Alcaraz también aprovecha el tiempo libre en la capital francesa para pasar tiempo con su equipo y la familia. Al hospedarse en un hotel situado a escasos metros de los Campos Elíseos, Carlos ha estado yendo a restaurantes y visitando lugares emblemáticos de la ciudad como la Torre Eiffel. Este fue el sitio en el que eligió pasar la tarde del jueves junto a Ferrero, su fisio Juanjo Moreno, su médico Juanjo López, su agente Albert Molina y su hermano Álvaro, que son las personas que le han acompañado en la primera semana de Roland Garros.

La duda es si Alcaraz seguirá con este plan llegados a la segunda semana de torneo, en caso de ganar a Musetti. De ser así, volverá a tener el lunes de descanso y afrontará los cuartos un día después. De pasar a semifinales, donde el rival esperado es Novak Djokovic, tendría que esperar hasta el viernes 9 y contaría con dos días entremedias sin partidos que jugar.

Musetti, verdugo en Hamburgo

Paso a paso, es lo que piensan Alcaraz y su equipo. Porque la de este domingo no es una prueba sencilla. Musetti desafía a 'Carlitos' en los octavos de final de Roland Garros. El español es el favorito, pero el italiano, número 18 del mundo y solo un año mayor, es un peligro para cualquiera.

Es más, como profesionales, Alcaraz y Musetti solo se han medido en una ocasión y fue el año pasado. Carlos y Lorenzo se disputaron la final del torneo de tierra batida de Hamburgo y la victoria cayó del lado del italiano tras un partido a tres sets (6-4, 6-7 y 6-4) que duró 2 horas y 49 minutos. Roland Garros se pone serio y el número uno del mundo llega preparado (y descansado) para el desafío.

