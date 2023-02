Carlos Alcaraz, imparable, reta a Djokovic: "Quiero más, no soy un chico que se conforma"

El regreso de Carlos Alcaraz tras cuatro meses sin jugar está siendo muy positivo. El tenista murciano suma cinco victorias seguidas tras ganar el título de Buenos Aires y el triunfo contra el brasileño Mateus Alves en su debut en Río de Janeiro. No se conforma y quiere más, tal y como reconoció en rueda de prensa este miércoles.

"Lo estoy llevando muy bien tras cuatro meses parado. En Buenos Aires tuve una muy buena semana y aquí también estoy con mucha confianza y queriendo más. No soy un chico ni un jugador que se conforma. Siempre quiero más y vamos a buscarlo esta semana", afirmó el tenista de 19 años tras su victoria por 6-4 y 6-4 contra Alves.

Alcaraz afirmó que uno de sus objetivos este año es recuperar el estatus de número uno del mundo, del que fue despojado por el serbio Novak Djokovic debido a que una lesión le impidió disputar los torneos de comienzo de año, pero que no considera que esa presión pueda perjudicar su desempeño.

"Mis objetivos son seguir ahí; intentar ganar más, ganar más Grand Slam, intentar recuperar el número uno, que es un objetivo bueno. Eso es lo que espero para este año", afirmó el español, que en 2022 venció el US Open y la semana pasada, en su regreso a las canchas, ganó el título del Argentina Open.

Con este trofeo, Alcaraz llegó a los 6.480 puntos en la ATP, aún lejos de Djokovic, que tiene 7.070. Pero el murciano puede comenzar a descontar puntos en caso de que no conquiste esta semana el Rio Open, único torneo ATP 500 de Sudamérica y cuyo título comenzó a defender en las canchas de tierra batida del Jockey Club Brasileño

Alcaraz hace un gesto de victoria frente a su rival en Rio de Janeiro. EFE

"No creo que me genere presión estar peleando con Djokovic por el número uno. Me espera un año bonito, con bonitos torneos. Aunque, sí que es verdad que a lo mejor será un año de presión, en el que tendré que defender títulos importantes, voy a tener que jugar a un gran nivel, pero como lo he dicho siempre, voy a cada partido pensando que tengo que disfrutar y pasarlo bien. Más allá del resultado, eso es lo que espero", dijo.

Este jueves, Fognini

Sobre el italiano Fabio Fognini, número 86 del mundo y al que tendrá que enfrentarse el jueves en octavas de final, afirmó que se trata de un gran jugador que sigue en un nivel muy alto.

"Voy a intentar mostrar un buen nivel (frente al italiano) porque si no lo hago será un partido muy complicado", aseguró Alcaraz, que venció a Fognini precisamente en las semifinales del Abierto de Río del año pasado.

En la comparecencia, y ante el interés que despierta por haber sido el más joven en llegar a número uno del mundo, aseguró que sigue siendo un "chico normal" que no se cohíbe cuando tiene que ir a algún lugar con mucha gente pese a ser conocido.

"Lo tomo muy natural", dijo. "Soy un chico muy sencillo. Para mí una tarde conversando con mis amigos es un gran plan y me gustan mucho los deportes", agregó.

