Guillermo Pérez Roldán y la verdad sobre el maltrato en el tenis: "Mi padre me pegaba hasta el desmayo"

Hace unos días se hacía viral una secuencia realmente terrible. Tenía lugar en Serbia y en plena pista de tenis. Unas personas grababan las torturas a las que sometía un padre y entrenador a su propia hija en mitad de una práctica. Patadas, bofetadas, humillaciones y todo tipo de golpes hasta dejarla tirada en el suelo.

Una situación que la Fiscalía del estado serbio está investigando y que rápidamente se hizo viral dando la vuelta al mundo. Muchos jugadores y personalidades cercanas al universo del tenis reaccionaron a unas imágenes que son realmente duras. Incluso estrellas como Paula Badosa llegaron a compartir el famoso vídeo para denunciar algo que es mucho más frecuente de lo que los aficionados puedan creer.

Una prueba de ello es la que ha aportado el extenista Guillermo Pérez Roldán. El que fuera uno de los mejores jugadores del circuito argentino a final de los años 80 y 90 ha reaccionado a ese vídeo y lo ha comparado también con su propia experiencia personal ya que él vivió uno de los casos más oscuros de la historia del tenis. También era agredido por su padre de manera brutal y sistemática.

El exjugador ha analizado las imágenes en America TV ha dado algunas claves que para él son fundamentales en este caso. Se fija especialmente en la nula reacción de la joven, ya que se identifica totalmente con ella: "La chica jamás levanta la mano ni para defenderse. Esto no es la primera vez que ocurre porque siempre tiene la mano abajo, por supuesto que esto está naturalizado. Los que hemos vivido estas cosas sabemos que te quedas paralizado, no puedes reaccionar. Ellos tienen el mando".

Salvaje agresión de un padre a su hija de 14 años por no esforzarse en un entrenamiento de tenis

Las confesiones de Guillermo

Guillermo ya denunció su caso hace muchos años e incluso realizó un documental con Star+ para contar su historia y su pesadilla. El extenista de 53 años sacó a la luz Confidencial con el objetivo de que estas situaciones se produzcan cada vez menos. Sin embargo, tal y como evidencia este vídeo, es casi imposible luchar contra esta clara.

"Cuando saqué el documental dije que esto no iba a parar si no había leyes. Es una lucha que quiero seguir, no es algo que se me ocurrió por nada. Yo veo esto y me mata". Con esta dureza se manifestaba en unas declaraciones recogidas por Olé. El jugador de Tandil, misma localidad de la que es oriundo Juan Martín del Potro, cuenta que lo que sufre esta chica es muy similar a lo que vivía él en sus propias carnes hasta perder el conocimiento.

"Lo que se ve es gravísimo: es lo mismo que me pasaba a mí, solo que a mí. Me bajaba los dientes y me pegaba hasta el desmayo. Muchas cosas no conté porque que el mensaje se pierde. El mensaje es que paremos con esto. Es difícil hacer una vida con tan mal ejemplo. Lucho para que estas atrocidades no pasen más".

Antes de sacar su documental, Guillermo Pérez Roldán sacó a la luz su historia en unas confesiones realizadas al medio La Nación donde contaba la enorme pesadilla que vivió durante años que fueron interminables para él: "Hubiese preferido tener un peor entrenador y un mejor padre, simplemente eso. Me da mucha pena: fue tan bueno en lo que creó, fue un sistema que funcionó, debería haber sido Gardel y descargaba sobre mí una, no sé si exigencia, pero perdí un padre. Hubiese preferido, desde ese lado, que él fuera un gran profesor de tenis y yo un buen abogado, no sé. Es una parte negra". Roldán llegó a afirmar que su padre le robó el dinero de toda su carrera, le pegaba latigazo con un cinto e incluso le rompía la boca a golpes si perdía un partido.

