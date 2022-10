Un dócil Alcaraz no es rival en Basilea para el imparable Aliassime

Carlos Alcaraz cayó en semifinales de Basilea ante Felix Auger-Aliassime (3-6 y 2-6). El canadiense dominó al número 1 del mundo como nunca se había visto durante el año, confirmando que es ahora mismo uno de los tenistas más en forma del circuito. Su racha de victorias seguidas es ya de 12. [Narración y estadísticas: Carlos Alcaraz - Felix Auger-Aliassime]

Se presuponía que iba a ser un partido difícil para Alcaraz. Pese a liderar el ranking ATP, era su rival en este sábado quien llegaba con el cartel de favorito. Aliassime está haciendo una gira indoor espectacular, conquistando los torneos de Florencia y Amberes de forma consecutiva. En Suiza va camino del tercero.

Carlos se va de Basilea con una buena noticia, al menos: está volviendo a su dinámica de victorias tras su gesta en el US Open. En la capital suiza sumó su primera victoria como número 1 y ahora le toca romper el muro que no pudo quebrar contra Aliassime, noveno en la clasificación de la ATP.

Una hora y 22 minutos es lo que le duró Alcaraz a un Aliassime que atraviesa el mejor momento de su carrera. En realidad, Carlos aguantó durante sus tres primeros saques. Sin brillo, con solo un winner -y de revés- en ese tramo, al español se le vio sin fe casi desde el principio. Era un derrumbe anunciado que se confirmó al llegar el break del canadiense para ponerse 3-5 y sacar de seguido para ganar el set.

No tuvo capacidad de reacción Carlos Alcaraz después. El número uno del mundo estuvo siempre incómodo sobre la pista. El norteamericano desequilibró el segundo parcial ya en el tercer juego para ponerse 2-1 y mantuvo el suyo. Volvió a romper en el séptimo para agrandar su renta a 5-2, insalvable para el español que asumió la derrota sin haber llegado a la hora y media.

Felix Auger-Aliassime, tras ganar a Carlos Alcaraz EFE

No logra Alcaraz disputar una final desde que es número uno del mundo. Tras conquistar el US Open, donde alcanzó la cima del circuito, cayó en la primera ronda del torneo de Astana. Después, en la Copa Davis, perdió ante Auger Aliassime y luego consiguió una victoria en el enfrentamiento ante Corea. Encontró más estabilidad en Basilea pero no sobrepasó las semifinales. Ahora le espera el Masters 1000 de París.

Felix Auger Aliassime vive una época de ensueño. Ante Alcaraz sumó su duodécima victoria seguida que le proporcionaron en las semanas pasadas los éxitos en Florencia y Amberes que unió al conseguido meses antes en Rotterdam, también este año. Ahora, en Basilea, aspira al cuarto título de la temporada, el tercer seguido que jugará contra el ganador del duelo entre el español Roberto Bautista y el danés Holger Rune.

