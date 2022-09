¿Qué necesita Carlos Alcaraz en el US Open para ser el número 1 más joven de la historia del tenis?

Carlos Alcaraz, durante el US Open 2022 EFE

US OPEN

Terremoto en la pelea por el número 1 de la ATP. Los octavos de final del US Open han cambiado las tornas y ahora es Carlos Alcaraz (El Palmar, 2003) el que está en una posición de privilegio para sentarse en el trono. Su sufrida victoria ante Marin Cilic en casi cuatro horas de partido le acerca a cumplir su sueño.

Alcaraz depende de sí mismo tras las eliminaciones de Daniil Medvedev (6(11)-7, 6-3, 3-6 y 2-6, ante Nick Kyrgios) y Rafa Nadal (6-4, 4-6, 6-4 y 6-3, ante Frances Tiafoe). El ruso pierde la corona y el manacorí todavía puede ponérsela si se dan determinados resultados en lo que queda de US Open.

Nadal es el número 1 virtual, pero dos tenistas pueden evitar que eso se materialice el próximo lunes 12 de septiembre. Uno es Alcaraz y el otro, Casper Ruud (nº7 del mundo). El noruego también puede saltar hasta lo más alto del ranking ATP y es el gran rival de Carlos en la pista para el resto del torneo.

[Nadal: "Necesito regresar a casa y arreglar cosas, la vida; no sé cuándo voy a volver a competir"]

La derrota de Nadal ha sido clave en las aspiraciones de Alcaraz para ser el número 1. De haber ganador el balear, Carlos habría estado obligado a ganar el US Open. Es decir, el murciano debería haber conquistado su primer Grand Slam sí o sí para convertirse en el rey del circuito.

Alcaraz tiene a tiro su primer 'grande' y, además, convertirse a sus 19 años en el número 1 más joven de la historia. Actualmente, ese récord le pertenece a Lleyton Hewitt, que lo logró con 20 años, 8 meses y 23 días.

Cuadro de los cuartos de final del US Open 2022 US Open

¿Qué cambia el KO de Nadal en octavos? Alcaraz ya no está obligado a ganar el US Open y reduce sus obligaciones a alcanzar la final. Eso sí, no le valdría 'solo' con eso si su rival por el título fuera Casper Ruud. En ese caso, debería ganar al noruego para ser el próximo número 1 del mundo.

Alcaraz y Ruud van por lados opuestos del cuadro y solo podrían enfrentarse en la final. El noruego está en las mismas que el español tras el adiós de Nadal. Será número 1 si llega a la final y no lo hace Carlos. De llegar los dos, la lucha será por el US Open y el trono del ranking ATP.

Alcaraz contra Sinner

Ninguno de los dos tendrá un camino sencillo hasta la final. Alcaraz se enfrentará en cuartos de final al italiano Jannik Sinner, número 13 del mundo y verdugo en el pasado Wimbledon y en la última final en Umag. Además, Carlos debe recuperarse del esfuerzo realizado durante el partido contra Cilic.

Sinner también llega a los cuartos tras una complicada victoria, ante el bielorruso Ilya Ivashka (1-6, 7-5, 2-6, 6-4 y 3-6). El rival de semis para Carlos o el italiano saldrá del duelo entre el ruso Andrey Rublev y el estadounidense Tiafoe, que está con la moral por las nubes tras ganar ante su gente a Nadal.

Ruud y la sombra de Kyrgios

En cuanto a Ruud, se podría decir que lo tiene incluso más difícil para llegar a la final. En cuartos se medirá a otro italiano, Matteo Berrettini (nº14 del mundo). El tenista nacido en Roma eliminó al español Davidovich en duro partido a cinco sets (6-3, 6(2)-7, 3-6, 6-4 y 2-6) y este año ya perdió en Suiza contra Ruud.

La gran amenaza en ese lado del cuadro tiene nombre propio: Nick Kyrgios. El australiano es, junto a Alcaraz y Ruud, el favorito al título. Tras perder la final de Wimbledon ante Djokovic, el polémico tenista no quiere dejar pasar otra oportunidad de ganar su primer Grand Slam. En cuartos se mide a Karen Kachanov.

