Pablo Carreño hace historia en Canadá: primera final en un Masters 1000

Este domingo, el tenis español tiene una nueva cita con la historia. No por Rafael Nadal o Carlos Alcaraz, esta vez es Pablo Carreño el que escribe una nueva página en este deporte. El asturiano superó a Daniel Evans en Montreal para meterse en la final del Masters 1000 de Canadá.

Esta es la primera vez que Pablo Carreño alcanza una final en un torneo Masters 1000. Lo hizo al lograr imponerse en una batalla que duró 2 horas y 59 minutos. Por 7-5, 6-7 y 6-2, el de Gijón ganó la semifinal y se cita con el Hubert Hurkacz en la pelea definitiva por el título. El polaco hizo los deberes para sellar su victoria frente a Casper Ruud.

El 23 del mundo ha desplegado un gran tenis esta semana en Montreal. No ha sido hasta la semifinal frente a Evans donde ha perdido su primer set en lo que va de torneo. Y eso que la cosa pudo ser diferente, ya que gozó de una bola de partido en la segunda manga.

Pablo Carreño, en el Masters 1000 de Canadá 2022 Reuters

Con un segundo set de altísimo nivel, fue en el sexto juego de la tercera manga cuando se inclinó la balanza del lado del español. La rotura para el 4-2 fue un golpe difícil de digerir para Daniel Evans. A partir de ahí, un parcial de 16 puntos para Pablo Carreño por 3 del británico.

Segundo español

Antes de deshacerse de Daniel Evans, el asturiano ya había derrotado a tenistas de la talla de Matteo Berrettini, Holger Rune, Jannick Sinner o Jack Draper. Un complicado camino superado para alcanzar esa anhelada primera final de un Masters 1000 de la ATP.

Así las cosas, Pablo Carreño se convierte en el segundo español en jugar una final del Masters 1000 de Canadá. Antes que él solo Rafa Nadal lo ha conseguido. El tenista de 31 años no ocultó su felicidad tras lograr el objetivo: "Es importante ganar este tipo de partidos. Estoy muy feliz de estar en la final".

Este domingo, el asturiano tiene una cita con la historia a partir de las 22:00 hora española. Su primera final en un Masters 1000. Antes ya estuvo cerca. En el año 2017, cayó ante Wawrinka en las semifinales de Indian Wells. Ya en 2018, volvió a perder antes de la final frente a Zverev en Miami. Pero ahora Evans no impidió su objetivo.

Pablo Carreño, en el Masters 1000 de Canadá 2022 Reuters

Carreño está listo para la final y también hace autocrítica: "Por qué no ahora. Este estaba siendo uno de los peores años de mi carrera, con una sola final, en Barcelona, y las semifinales de Bastad, pero esta semana, no sé por qué, el nivel ha sido increíble. Jugué muy buenos partidos al principio, y ayer y hoy, sin hacerlo tan bien, he sido capaz de ganar".

"Para mí es muy importante salir, dar lo mejor y ser agresivo", aseguró tras ganar a Daniel Evans. Precisamente, ese estilo agresivo fue la clave de su victoria en semifinales en Montreal.

"Ha sido más divertido para la gente, para mí ha sido duro, con este match ball que perdí en el segundo set. Tener que jugar otro, siempre es difícil, pero mentalmente estuve bien y decidí ser más agresivo, presionar e ir a la red". Ahora solo queda completar el círculo para que Pablo Carreño conquiste su primer Masters 1000 de la ATP.

