Alcaraz - Paul, hoy en directo | Master 1.000 de Montreal, partido de tenis en vivo

En Montreal, Alcaraz tiene claro que quiere disfrutar del tenis: "Todo está yendo bien de momento, me gusta el clima, me gusta la pista, de momento me siento muy bien. Vi el cuadro, pero solo la primera ronda. Cada rival es duro, así que será una primera ronda difícil". "Voy a disfrutar mi primera vez aquí. Cada vez que voy a una ciudad o a un torneo nuevo, disfruto mucho. Es algo nuevo para mí", sentenció.

Carlos Alcaraz, junto a su equipo en Montreal Twitter