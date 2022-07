Djokovic, un problema para EEUU: fans recogen 12.000 firmas para que pueda jugar el US Open

Novak Djokovic va camino de convertirse en un problema de interés nacional para Estados Unidos. El jugador serbio está muy cerca de repetir la polémica que protagonizó a principios de temporada al no poder jugar el Abierto de Australia. De momento, desde Canadá ya le han transmitido que si no se vacuna no podrá acudir a sus torneos, especialmente al Masters 1000 que se celebra en Montreal y Toronto.

Sin embargo, perderse este torneo sería un mal menor comparado a correr la misma suerte en el US Open de EEUU. Para él supondría un desastre absoluto ya que cerraría un año para olvidar en los grandes torneos. El primero, el ya mencionado en Australia en el que no pudo jugar y que conllevó una expulsión del país al haber entrado sin haber recibido ninguna vacuna contra la Covid-19 y sin haber presentado la documentación necesaria para una exención.

El segundo de sus problemas llegó en Roland Garros, cuando cayó eliminado en cuartos de final ante Rafa Nadal. Recuperó la sonrisa en Wimbledon, donde salió campeón tras tumbar a Nick Kyrgios en la gran final. Sin embargo, la decisión de que no se repartieran puntos en el torneo británico ha hecho que su victoria tenga menos peso. Además, tampoco ha podido defender los ganados en el año 2021.

Por ello, si no pudiera jugar tampoco la presente edición del US Open, sería redondear su particular annus horribilis en los grandes del curso. De momento, no podrá participar en el certamen, ya que Estados Unidos prohíbe la entrada a las personas extranjeras que han decidido no vacunarse. Situación en la que se encuentra el serbio y que ya ha dicho que no va a cambiar.

'Nole' ha hablado por última vez de esta situación desde Londres. Allí ya reconoció que la situación ahora mismo es difícil, pero que la presión deportiva de no acudir al torneo no le va a hacer cambiar de opinión y apoyar la vacunación. Por eso, ya se ha mentalizado de que probablemente no pueda acudir a la gira americana. Tampoco al Masters 1000 de Cincinnati u otros torneos como el de Houston.

El apoyo a Djokovic

El US Open arranca el 29 de septiembre y todavía queda tiempo para que esta situación cambie. Sin embargo, ya hay quien ha decidido movilizarse para mostrar su apoyo a 'Nole'. Ha sido un grupo de fans del tenista balcánico los que han empezado a mover ya una campaña en favor de su protegido para que el gobierno de Joe Biden interceda en la situación y le permita su entrada al país.

A través de la plataforma change.org, se creó una recogida masiva de firmas con la intención de hacérsela llegar al gobierno de Estados Unidos para pedir que se levante la mano con la situación de Novak Djokovic. Esta recogida de firmas cumple ahora un mes y ya ha superado las 12.000 unidades.

"En esta etapa de la pandemia, no hay razón para no permitir que Djokovic juegue el US Open. El gobierno de los Estados Unidos y la USTA (Federación Estadounidense de Tenis) deben trabajar de la mano para permitirle jugar. ¡HAZLO POSIBLE, USTA!". Este es el mensaje con el que se apoya la campaña. Habrá que ver si este tipo de iniciativas juegan un papel trascendente en toda esta polémica mientras Djokovic sueña con alcanzar los 22 Grand Slams de Rafa Nadal.

