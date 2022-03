El tormento de Kyrgios: el infierno de autolesiones y pensamientos suicidas detrás del 'monstruo'

Otra vez Kyrgios, pensaría más de uno al despertarse este viernes y hacer repaso de algunos vídeos de su partido contra Rafa Nadal en Indian Wells. La noticia volvía a no estar en su tenis sino en sus polémicas varias protagonizadas durante el encuentro. Es el enésimo capítulo oscuro de un brillante tenista atrapado por sus demonios internos.

El 2022 empezó bien para él. Con la extravagancia que siempre le acompaña, logró ganar su primer Grand Slam a comienzos de año. Fue en dobles, con Thanasi Kokkinakis, pero en su casa, el Abierto de Australia. Algo parecía haber cambiado en el de Canberra que pocas semanas después hizo una profunda reflexión/confesión de la que hablaremos después. En Indian Wells volvió a salir su peor cara.

"Los que piensen que soy malo para el deporte son idiotas", se defendía tras ser objeto de múltiples críticas tras su partido contra Nadal. En la pista había dejado momentos excelentes de tenis que quedaron opacados por su show habitual que engloba protestas al árbitro, gritos hacia el público y raquetas reventadas contra el suelo. Hasta tres raquetas fueron, en esta ocasión, las que rompió.

That came really close! pic.twitter.com/8Bg4fJYLQG — Billy Bang (@villievang) March 18, 2022

Lo peor es que esa última raqueta que rompió salió volando y por poco no dio en la cara de un joven recogepelotas que estuvo rápido para esquivar el objeto. La imagen de Kyrgios no fue buena, como tampoco la mostrada cuando se enfadó en mitad del partido con el actor Ben Stiller que allí estaba presente. Un comentario del actor encendió la mecha.

"¿Eres bueno al tenis?", le preguntó Kyrgios antes de un saque. "No", respondió Stiller. Replicó de nuevo el tenista australiano mandándole callar: "Exactamente, así que no me digas cómo jugar. ¿Te digo yo cómo debes actuar? No". Escena surrealista que solo puede protagonizar Kyrgios en una pista de tenis. Entre eso y sus triquiñuelas con el juego -de las que sacan de quicio a Nadal- se pierde lo bueno de Nick: su tenis y su capacidad para abrirse al público.

El infierno de Kyrgios

Una publicación suya en Instagram dejó mudos a sus fans hace unas semanas, a finales de febrero. En ella hablaba de su estado mental en 2019, en el que debería ser su mejor momento en el que nos dejó duelos impresionantes contra Nadal en Acapulco o Wimbledon. Dentro de Kyrgios sucedía una combinación fatídica que le llevó a autolesiones, pensamientos suicidas y consumo de alcohol y drogas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nick Kyrgios (@k1ngkyrg1os)

"Este era yo hace tres años en el Abierto de Australia. La mayoría asumiría que me estaba yendo bien mentalmente o disfrutando de mi vida... fue uno de mis períodos más oscuros. Si miras de cerca, en mi brazo derecho puedes ver mis autolesiones. Tenía pensamientos suicidas y estaba, literalmente, sufriendo para salir de la cama y jugar para millones de personas.

Estaba solo, deprimido y negativo, abusaba del alcohol y las drogas y alejaba a familiares y amigos. Sentía que no podía hablar ni confiar en nadie. Esto fue el resultado de no abrirme y negarme a apoyarme en mis seres queridos que me pedían que me esforzara poco a poco a ser positivo.

Sé que el día a día puede parecer extremadamente agotador, imposible a veces. Entiendo que sientes que si te abres, puedes sentirte débil o asustado. Te lo digo ahora mismo, está bien, no estás solo. He pasado por esos momentos en los que parecía que esas vibraciones energéticas positivas nunca iban a ser realidad. Por favor, no te sientas como si estuvieras solo. Si siente que no puede hablar con nadie, estoy aquí, comunícate.

Me enorgullece decir que le he dado la vuelta por completo y tengo una perspectiva completamente diferente de todo, no doy nada por sentado. Quiero que puedas alcanzar tu máximo potencial y sonreír. Esta vida es hermosa".

[Más información: Nada frena a este Nadal: semifinalista en Indian Wells después de desarbolar a Kyrgios]

Sigue los temas que te interesan