Djokovic sigue reacio a la vacuna contra la Covid-19: "No quiero ser parte de historias y suposiciones"

Pese a que tan solo faltan tres meses para el próximo Open de Australia 2022, Novak Djokovic todavía no tiene claro si disputará o no el primer Grand Slam del año. El tenista serbio aseguró este domingo que esperar al anuncio oficial de la organización sobre los requisitos para entrar en el país en relación al coronavirus. Es prácticamente un hecho que el jugador que no haya recibido su dosis de la vacuna contra la Covid-19 no podrá participar.

El estado de Victoria, donde se celebra el torneo, ya ha dejado claro que hay que tener, sin excepciones, la pauta doble de la vacuna para viajar a Australia y el de Belgrado nunca ha sido partidario a que la vacunación sea un requisito imprescindible para poder jugar. Djokovic aún no ha especificado si ha recibido las dosis y, siempre que es preguntado por ello, evita la pregunta. En la rueda de prensa del último Masters 1.000 de la temporada, Paris-Bercy, lo ha vuelto a hacer.

"Bueno, voy a decidir si voy a Australia o no después de ver la declaración oficial de Tennis Australia. En este momento no tenemos ningún anuncio o declaración oficial, así que hasta que no salga, no hablaré más de esto, porque no quiero ser parte de las historias, suposiciones y qué pasaría si", señaló Djokovic en su primera rueda de prensa desde su derrota en la final del US Open. Vuelve a tirar balones fuera con esta cuestión.

La organización del Open de Australia de 2022 no ha confirmado si pondrá como requisito para todos los jugadores la obligación de haberse vacunado para poder competir en su certamen ya que siguen negociando con el gobierno local para tratar de encontrar alguna alternativa para algunos tenistas. Cabe destacar que en los cálculos que hizo ATP y WTA sobre el porcentaje de tenistas con las dos dosis a final del verano no estimaba que todos estos puedan estar en Melbourne en enero.

Está a solo una victoria de su título número 21 de Grand Slam, el décimo en la pista dura de la Arthur Ashe, y eso pondrá a prueba la ambición de Novak frente a sus ideales. Está claro que estas noticias procedentes del país oceánico son también para forzar su decisión. Los tenistas ya han dejado claro que no quieren volver a someterse a los confinamientos que vivieron a comienzos de este 2021. Sin esta medida, todo apunta a que se requiera esa dosis para que las estrellas del tenis jueguen en Melbourne.

Craig Tiley, presidente de Tennis Australia, ha estado en conversaciones con el gobierno del estado de Victoria, donde se encuentra la ciudad de Melbourne. En esas reuniones todo apunta a que solo los tenistas que estén completamente vacunados puedan jugar el torneo. Esto afecta a Novak Djokovic, pero también a otros grandes como Daniil Medvedev y Stefanos Tsitsipas, en el cuadro ATP, y Elina Svitolina y Aryna Sabalenka, en el de la WTA, se han mostrado reticentes a la vacunación.

