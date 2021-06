Medvedev explota contra Roland Garros: "¿Dónde está el dinero de Amazon?"

El griego Stefanos Tsitsipas logró la clasificación para las semifinales de Roland Garros por segunda vez en su carrera, tras derrotar al ruso Daniil Medvedev, 6-3, 7-6(3) y 7-5, en dos horas y 19 minutos. El partido no contó con público y Medvedev se mostró bastante enfadado con la organización del torneo por la ausencia de gente en las gradas durante su enfrentamiento.

Comparó lo sucedido con la Fórmula 1, tal y como se refleja en la serie Drive to Survival de Netflix: "Es divertido porque el lunes empecé a ver la tercera temporada de 'Drive to Survive' y creo que el primer o segundo episodio estaba titulado 'Cash is the King' (el dinero es el rey). Los pilotos de Fórmula 1 estaban en Australia preparados para correr durante la pandemia Lewis Hamilton no entendía qué hacían allí y le respondieron 'Cash is the King'".

Y Medvedev lanzó su gran crítica a Roland Garros: "Pasa lo mismo aquí. Nuestro partido era el gran partido de la jornada y Roland Garros prefirió Amazon a los espectadores. Es tan simple como eso. Es bueno tener patrocinadores porque así los jugadores nos arreglamos para poder ganar dinero. Pero este año, que podemos tener más gente en Roland Garros, en vez de eso tenemos Amazon y aún así tendremos un 15% menos de premios. Y yo me pregunto: ¿Dónde está el dinero de Amazon?".

Tsitispas contra Zverev

Tsitsipas, quinta raqueta del circuito, el tenista que más partidos ha ganado en lo que va de año, se mostró intratable contra un rival que hasta esta edición no había logrado ganar un partido en París en 4 intentonas.

Fue muy superior el griego, que acabó con la paciencia del ruso, quien en la bola de set intentó un saque de cuchara que no le funcionó.

El heleno buscará la primera final de un Grand Slam de su carrera ante el alemán Alexander Zverev, que perseguirá la segunda, y que derrotó en cuartos al español Alejandro Davidovich, 6-4, 6-1 y 6-1.

Tsitsipas se ha impuesto en 5 de los 7 duelos contra Zverev, que sin embargo ganó el último, este mismo año en la pista dura de Acapulco.

Será la primera vez que ambos tenistas se midan en un Grand Slam y la segunda que lo hagan sobre tierra batida, tras los cuartos de final de Madrid en 2019 que acabaron con triunfo del tenista griego.

