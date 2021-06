Rafa Nadal: "Roland Garros es probablemente el mejor torneo del mundo, no hay rival fácil"

Nueva victoria de Rafa Nadal en Roland Garros 2021. Esta vez ante un Jannik Sinner que plantó cara en el primer set, pero que se fue desinflando según avanzaba el partido hasta el punto de caer en la tercera y última manga por 6-0. El tenista español ya está en los cuartos de final del Grand Slam francés, ronda en la que se enfrentará a Diego Schwartzman.

Después de vencer a Sinner y de enfrentarse al tenista argentino, Nadal habló en rueda dep rensa sobre su cuarta victoria sobre la tierra batida de París. "He empezado muy bien. Luego me puse demasiado defensivo. Tuve suerte de hacer el 'break' cuando Sinner sacó con 5-4 para llevarse el set", ha apuntado después de su triunfo en la Philippe Chatrier.

Rafa Nadal también se ha quejado de que pusieran la luz artificial tan pronto durante su partido, algo que le ha molestado: "No sé porque las han puesto tan pronto. Me han estado molestando. Le pregunté al árbitro y me dijo que las pusieron por la tele. Antes jugábamos hasta las nueve sin necesidad de poner luz y también había televisión".

También ha tenido palabras Rafa Nadal para su siguiente rival, el argentino Diego Schwartzman, al que ya conoce bien. "Jugamos las semifinales el año pasado. En cuartos del que es probablemente el mejor torneo del mundo no puedes esperar un rival fácil", ha afirmado el manacorí.

Sobre Djokovic

Nadal también ha sido preguntado por Djokovic, quien remontó dos sets en contra, aunque su rival acabó retirándose debido a unas molestias musculares: "No he podido ver mucho el partido de Djokovic porque estaba jugando al parchís. Vi solo a partir del 4-4 del segundo set hasta que Musetti ganó el tie break".

Novak Djokovic también habló en rueda de prensa después de ganar a Lorenzo Musetti: "En realidad, me sentí más nervioso cuando estaba comenzando el partido que cuando iba dos sets abajo. Para ser honesto, incluso me gustó el hecho de perder los dos primeros sets, porque jugué bajo cierto tipo de tensión y no pude realizar mis tiros, demasiados errores no forzados. Simplemente, no lograba sentirme bien en los primeros sets. Mucho mérito suyo por jugar bien en momentos importantes".

"Después de perder el segundo set y salir a cambiarme y regresar a la cancha, me sentí diferente. Era un jugador diferente. Empecé a tener mejores sensaciones en mis tiros y a tener más confianza. También disminuí la cantidad de errores. Empecé a jugar de la forma en que se suponía que debía jugar al principio. Entonces, hacia el final del tercero y al comienzo del cuarto, vi que él estaba luchando físicamente. Obviamente eso me dio aún más motivación, supongo, para tratar de aplicar más presión sobre él y acabar con él. Ese fue el caso", añadió el serbio.

[Más información: Nadal castiga el vértigo de Sinner y alcanza los cuartos en Roland Garros]