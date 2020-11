Nadal y su sueño de convertirse en Maestro: la búsqueda del último gran título que le falta

Rafa Nadal, como todos los jugadores del circuito, ha tenido una temporada extraña y complicada. Muchos días sin competir, entrenando sin saber qué sería del curso y sin saber hacia donde deberían encaminar sus pasos cuando todo volviese a una cierta normalidad que, de momento, ha llegado con cuentagotas, pero al menos ha llegado.

El tenis de máximo nivel regresó con la gira americana y empezó a dejar claras las pocas lecturas que se pueden sacar de esta temporada tan atípica. Novak Djokovic se presentaba, una vez más, como el agente intratable del circuito. Venció en Cincinnati y hubiera vencido también en el US Open de no haber sido por su famosa descalificación. Sin embargo, allí estaba Dominic Thiem para aprovechar su oportunidad y dejar a Zverev con la miel en los labios.

Después llegó la tierra batida y su primera sorpresa, la derrota de Nadal frente a Schwartzman en Roma. Allí también venció Djokovic, pero después llegó Roland Garros y el español se mostró tan intratable como siempre en París, su tierra prometida. Rafa sumó su Grand Slam número 20 e igualó el récord de Roger Federer. En ese momento, se planteó poner fin a una temporada tan extraña y pensar, con mucho positivismo, que la próxima comenzaría en condiciones normales para pelear con todo por el Abierto de Australia.

Rafa Nadal, tras la final de Roland Garros 2020, mordiendo la Copa de los Mosqueteros Reuters

Sin embargo, Nadal tomó la decisión de alargar su año y pelear por dos títulos que todavía no tiene en su extenso palmarés y que le gustaría sumar antes de colgar la raqueta. El primero fue el Master 1000 de París-Bercy, donde finalmente cayó en semifinales ante Zverev, y el segundo serán las ATP Finals, antes conocido como Copa Masters o Copa de Maestros.

Nadal tendrá en Londres la oportunidad de sumar el último gran título que le falta en su carrera, ya que nunca ha conseguido vencer en esta competición que suele poner punto y final a la temporada de los mejores tenistas del mundo. Quizás este año, que el español llega con poca competición, descansado y con ritmo de París pueda ser la temporada en la que venza en el torneo que más se le ha resistido a lo largo de su carrera.

A la tercera

Las ATP Finals o Copa de Maestros es un torneo que nunca se le ha dado demasiado bien a Rafa Nadal. Se trata del torneo que más se le resiste entre los grandes triunfos que puede sumar un tenista a lo largo de su carrera. El único trofeo que todavía no tiene en su amplia colección y que, sin duda, será uno de sus grandes objetivos antes de que decida dejar el tenis de manera profesional.

Rafa Nadal, en las ATP Finals 2019 Reuters

Sin embargo, a pesar de que no se le ha dado nada bien este torneo a Rafa, su inmensa calidad ha hecho que haya tenido varias opciones de llevárselo a casa, especialmente las dos veces que llegó a jugar la gran final. Fue en los años 2010 y 2013, dos de las mejores temporadas de toda su carrera y en las que se quedó a las puertas de sumar el deseado título que todavía no tiene una réplica en el museo del manacorí.

En aquella primera edición, Rafa cayó derrotado frente a Roger Federer por 6-3, 3-6 y 6-1 en una edición casi perfecta del balear. Pasó la primera ronda con tres victorias en tres partidos ante rivales de la talla de Djokovic, Berdych y Roddick, y en semifinales venció a Andy Murray. Sin embargo, en la gran final no pudo con el suizo que sumó un nuevo entorchado en su carrera.

En el año 2013 Nadal jugó su segunda y última final en la Copa de Maestros. Fue ante su otro gran rival, Novak Djokovic, con quien cayó derrotado en dos sets por 6-3 y 6-4. Rafa realizó otra edición excelente sin derrotas hasta esa final con el serbio y habiendo vencido en la primera ronda a David Ferrer, Berdych y Wawrinka, y doblegando en dos sets a Roger Federer en semifinales. Sin embargo, no pudo sumar su ansiado ATP Finals.

Djokovic y Nadal en el ATP Finals de 2013. Foto: novakdjokovic.com

Estas han sido las dos grandes oportunidades de Rafa Nadal de sumar el último gran trofeo que le falta en su historial y que intentará levantar este año. Nadal, además de esas dos finales, ha llegado en otras tres ediciones hasta las semifinales. Fueron en 2006, 2007 y 2015, año de su último gran resultado.

En tierra hostil

Las ATP Finals son uno de los pocos torneos del circuito que se le resisten a Nadal. Sin embargo, no solo llama la atención que Nadal nunca haya ganado allí o que solo haya jugado dos finales, sino que además los resultados de Rafa no son especialmente buenos en la Copa de Maestros, sobre todo si se comparan con los del resto de su carrera.

De todas sus participaciones, un total de nueve, en cuatro de ellas Nadal no ha conseguido pasar de la primera ronda, en la que se crean dos grupos con los ocho mejores tenistas de la temporada, cuatro en cada uno, y se enfrentan todos contra todos para encontrar los cuatro mejores que se midan en semifinales. Además, de esas nueve ediciones, en tres de ellas Nadal se ha marchado a casa con un balance negativo entre victorias y derrotas. Sin duda, un resultado nada habitual para uno de los mejores de la historia.

Rafa Nadal, en las ATP Finals 2019 Reuters

Por si esto fuera poco, Rafa registra a lo largo de su carrera una efectividad del 83% de partidos ganados, una auténtica barbaridad. Este dato crece todavía más cuando se miden solo sus partidos de Grand Slams, donde sube hasta el 88%. Sin embargo, sus registros en las ATP Finals caen dramáticamente hasta el 56%. Estos datos muestran claramente que se trata de un torneo que le suele costar muchísimo al español por diversos motivos. No obstante, hay que apuntar también que es de las pocas competiciones en las que se puede perder más de una vez, es decir, en la mayoría de torneos, puedes ganar muchos partidos y solo perder una vez, cuando caes eliminado, mientras que en las ATP Finals se juegan como mínimo tres encuentros, dando la posibilidad de caer derrotado varias veces.

El broche perfecto

Nadal es, por méritos propios, uno de los mejores jugadores de la historia del tenis. Así lo demuestran sus datos y sus conquistas, que le llevan para muchos a liderar ese ránking del mejor de todos los tiempos, especialmente cuando este año ha conseguido igualar el récord de Roger Federer como ganador de 20 grandes, hito que alcanzó en la tierra de Roland Garros, su torneo fetiche, el opuesto a lo que serían para él las ATP Finals.

Cuando la carrera por ser el mejor de siempre está en juego entre un Roger Federer lejos de sus mejores días, un Nadal siempre combativo y un Djokovic con casi todo a favor, tener este título y haber sido maestro alguna vez puede jugar un papel importante, especialmente para aquellos que se dejan llevar por los trofeos y los números. Nadal quiere terminar su carrera habiendo vencido en todos los grandes eventos, y las ATP Finals son el gran escenario en el que todavía no ha reinado.

La carrera de Rafa Nadal se podría medir por sus grandes conquistas y sin duda pocos podrían igualarle. El de Manacor ha sumado todos los grandes títulos que se pueden ganar, ya que ha sido capaz de completar el Grand Slam venciendo en Australia, donde suma un trofeo, en Roland Garros, donde suma 13, en Wimbledon, donde suma dos y en el US Open, donde ha ganado cuatro veces y donde este año no pudo defender su corona por la pandemia y su decisión de no acudir al torneo.

Rafael Nadal levanta el trofeo que le acredita como campeón del US Open 2019 REUTERS

Además de haber reinado en todos los grandes, Nadal tiene otras grandes conquistas en su carrera como haber finalizado el año como número 1 del mundo y del ranking ATP hasta en cinco ocasiones. Por si esto fuera poco, no solo ha reinado a nivel individual, sino que también lo ha hecho representando a su país, España. Nadal ha levantado el torneo de selecciones más importante, la Copa Davis, en cinco ocasiones. La última de ellas el pasado año 2019 con una heroicidad en la Caja Mágica de Madrid, dejando una de las actuaciones más estelares que se recuerdan del español.

Y además de sus Grand Slams, de sus Copas Davis, de haber sido el número 1 durante tantas veces, Nadal tiene otros dos grandes logros en su carrera que muy pocos han conseguido y que le aúpan en los puestos más altos de la clasificación histórica del tenis mundial. Rafa ha conseguido ganar para España dos oros olímpicos, los ganados en Pekín 2008 y en Río de Janeiro 2016, el primero de ellos en individuales y el segundo de ellos en dobles, junto a Marc López. Por ello, por si todo lo ganado fuera poco, el balear ha conseguido brillar también por partida doble incluso en una olimpiada.

Marc López y Rafa Nadal con el oro olímpico en dobles. Kevin Lamarque Reuters

De esta forma, ganar unas ATP Finals y coronarse como un maestro del tenis antes de retirarse de forma definitiva sería el colofón y el broche más dorado posible a una de las carreras más prolíficas y brillantes de la historia de la raqueta. Y por ello peleará, a partir de este domingo, el actual número 2 del mundo y reciente campeón de Roland Garros.

Puede ser el año

Rafa está ante una de las grandes oportunidades de su carrera para rendir en el torneo que peor se suele adaptar a sus características. El hecho de ser indoor y en pista rápida hace para el español que sea un poco más difícil de ganar. Además, se trata de un torneo que se juega a final de temporada después de todo un año de desgaste que empieza al máximo nivel en los torneos preparatorios de Australia. Eso, si no se viene de jugar la Copa ATP casi sin descanso de la Davis, como sucedió a finales de 2019 e inicios de 2020.

Nadal suele llegar muy cansado a la Copa de Maestros, pero este año sin duda llegará más fresco que nunca. La pandemia ha provocado que la temporada se reduzca enormemente, que se hayan pasado muchos meses sin competir y que, tras la reanudación, los jugadores hayan jugado muy poco. Nadal regresó en el Master 1000 de Roma y tras su derrota en cuartos de final se fue directamente a Roland Garros, torneo en el que venció antes de volver a París para jugar el Master 1000 de la capital francesa en el que llegó hasta semifinales. Por ello, su participación en Francia le permite llegar con cierto rodaje.

Nadal, durante el partido de octavos de final ante Thompson. Gonzalo Fuentes Reuters

Además, 2020 es un año especial para él a pesar de todas las dificultades vividas. Tras el triunfo de Djokovic en Australia, la temporada se presentaba como la gran oportunidad del serbio para darles caza tanto al español como a Roger Federar en la carrera por ser el jugador con mayor número de Grand Slams ganados. Sin embargo, el balcánico fue descalificado en el US Open, Wimbledon no se disputó por la pandemia y Nadal le barrió en la tierra de Roland Garros, hito que le ha permitido igualar los 20 grandes del helvético con los que se aúpa a la cima del tenis mundial. El año de los 20 grandes, el 2020, puede ser también el momento idóneo para romper su mala suerte en las ATP Finals y convertirse, de una vez por todas, en gran maestro del tenis.

Rafa contará también con un grupo, a priori, más asequible que el del serbio para estar en semifinales, algo que no se produce desde 2015. En el grupo del español estarán Dominic Thiem, actual ganador del US Open, pero que ha hecho una temporada irregular, Andrey Rublev, un jugador todavía sin demasiado nombre, pero que puede ser la sorpresa al llegar en un espléndido momento de forma, y Stefanos Tsitsipas, otro que ha realizado una temporada de dudas, pero que defiende título. Por su parte, Djokovic se medirá a Schwartzman, Zverev y Medvedev. Además de todo, Nadal tendrá también la oportunidad de devolver el reinado a los grandes, que no vencen en el torneo desde que Andy Murray lo hiciera en 2016, si consideramos al 'Big Four', o desde 2015, último trofeo de Djokovic, representante del 'Big Three'.

[Más información: La Comunidad de Madrid otorgará a Rafa Nadal la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo]