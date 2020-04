Coco Gauff se confiesa: a punto de dejar el tenis un año por una depresión

El tenis permanecerá, como mínimo, parado hasta mediados de julio. Después del aplazamiento de Wimbledon, es una incógnita si se podrá volver a las pistas. Una de las tenistas que continuaba en este 2020 con su escalada a la cima era la adolescente Coco Gauff.

La estadounidense irrumpió en el mundo del tenis con una edad muy temprana y ahora confiesa que no estaba preparada para cierta presión que tuvo. A sus 16 años, reconoce que estuvo a punto de hacer un parón en su carrera de un año para enfocarse en su vida normal.

En un post escrito por ella misma para Behind The Racquet, habla sobre su temprana explosión y lo que conllevó: "A lo largo de mi vida siempre fui la más joven en conseguir cosas, lo que me dio un bombo que no quería". "Añadía esta presión y necesitaba hacerlo bien rápido", comenta.

Coco Gauff

"Justo antes de Wimbledon, volviendo a la temporada 2017/2018, estaba luchando para averiguar si esto era realmente lo que quería. Siempre obtenía los resultados, así que ese no era el problema, me encontré con que no disfrutaba de lo que amaba. Me di cuenta de que tenía que empezar a jugar para mí y no para otras personas. Durante aproximadamente un año estuve muy deprimida. Ese fue el año más difícil para mí hasta ahora", continúa.

Su peor momento

Los pensamientos de soledad la persiguieron, hasta tal punto de sentir que no tenía amigos por su "mentalidad oscura". Es por eso que pensó en tomarse un año libre: "Elegir no hacerlo obviamente fue la elección correcta pero estuve cerca de no ir en esa dirección". "Simplemente estaba perdida. Estaba confundida y pensaba demasiado si esto era lo que yo quería o lo que otros hacían. Me llevó muchos momentos a sentarme, pensar y llorar. Salí de ello más fuerte y me conocí mejor que nunca", asegura.

Comparación con las Williams

Desde el comienzo de su carrera, Coco Gauff ha sido comparada con las hermanas Williams, en especial con Serena: "En primer lugar, no estoy a su nivel todavía. Siempre siento que no es justo para las hermanas Williams ser comparadas con alguien que acaba de llegar. No me parece justo todavía, todavía las veo como mis ídolos".

Coco Gauff y Serena Williams. Foto: Twitter (@Tennis)

"Por supuesto que espero llegar a donde están, pero son las dos mujeres que me marcan el camino, por lo que nunca podré ser ellas. Nunca hubiera pensado en dedicarme al tenis sin ellas, ya que había muy pocos afroamericanos en este deporte", finaliza la genial tenista.

[Más información - De Gauff a Bolsova: la nueva generación de jugadoras que dominará pronto el tenis mundial