De Sevilla a Madrid: ocho años de la que iba a ser la última Copa Davis de la generación de oro del tenis

Tras la euforia, la tristeza.

David Ferrer: Lo que quería decir es que va a ser muy complicado que nos volvamos a juntar los cuatro. Son muchos años, nos vamos haciendo mayores y cada uno se tiene que adaptar al calendario. Coincidir otra vez será muy difícil, no nos engañemos.

Rafael Nadal: Será imposible repetir algo como esto juntos. Yo en 2012 seguro que no voy a jugar la Copa Davis, es un año olímpico y en este he sido el que más he jugado. El año que viene la planificación con la Davis se hace imposible con los Juegos. No es el adecuado y, gracias a Dios, España tiene jugadores de gran nivel que nos van a sustituir

Feliciano López: Es que no sabéis el esfuerzo que hace gente como Rafa por estar aquí. Después del Abierto de los Estados Unidos, donde jugó la final y se pegó una paliza, estuvo en Córdoba contra Francia. Y ahora, tanto él como Ferrer vienen de Londres sin apenas descanso y, con poco tiempo para adaptarse. Tiene mucho mérito.

Granollers, Verdasco, Nadal, Ferrer y Feliciano celebran la Copa Davis ganada por España en 2011 REUTERS

Después de conquistar la quinta Copa Davis de la historia para España en la Cartuja de Sevilla, el equipo formado por Nadal, Ferrer, Feliciano y Fernando Verdasco aprovechó la rueda de prensa posterior al triunfo para anunciar un fin de ciclo, dejando entrever que jugarían poco más con la selección. Este domingo, ocho años después de aquella despedida, La Armada conquistó la competición por sexta vez en la Caja Mágica de Madrid, y lo hizo manteniendo a dos de esos cuatro integrantes: Nadal (33 años) y Feliciano (38) fueron piezas clave en la victoria.

¿Cómo es posible que casi una década más tarde haya dos jugadores que siguen sosteniendo a la selección? La respuesta, claro, es evidente: porque el hambre de los grandes campeones no entiende de canas.

