La anécdota de Nadal en el US Open cuando la seguridad del recinto se resiste a dejarle entrar

Rafa Nadal se enfrenta este sábado al surcoreano Hyeon Chung en la segunda ronda del US Open. El de Manacor no compite desde el martes ya que su rival Thanasi Kokkinakis no acudió al encuentro por problemas en su hombro. Chun, viene de ganar en la segunda ronda de Nueva York a Fernando Verdasco en cinco sets remontando en los tres últimos.

Precisamente antes del partido ante el australiano, Nadal vivió una de las anécdotas más curiosas del campeonato. El número dos del mundo se disponía a entrar en el recinto del torneo americano para disputar su partido de la segunda ronda, cuando le tocó enfrentarse al control de seguridad. El deportista tuvo que esperar varios minutos hasta que los agentes comprobaron su identificación y sus objetos personales, causando las risas de los allí presentes.

Pero no es la única situación curiosa que ha vivido Nadal estos días en la ciudad de los rascacielos. Mientras entrenaba en Flushing Meadows, el actor Ben Stiller, fan declarado del tenista, ha ido a visitarle. Rafa ha querido compartir el momento de su encuentro a través de las Redes Sociales. "Invitado especial en mi entreno de hoy. Gracias por venir", escribió en la publicación.

Ben Stiller visita a Nadal en un entreno del US Open. Foto: (@rafaelnadal)

Rafa Nadal ha conquistado el US Open en tres ocasiones a lo largo de su carrera: La primera vez en 2010, derrotando a Novak Djokovic. El segundo triunfo fue tres años después, en el año 2013 frente al español David Ferrer. Por último, en 2017 ante el suizo Stan Wawrinka.

