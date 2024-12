La increíble indignación de Fury tras perder ante Usyk: "Creeré hasta el día en que me muera que gané el combate"

El ucraniano Oleksandr Usyk demostró seguir siendo el auténtico rey de los pesos pesados y revalidó su título después de imponerse de nuevo al británico Tyson Fury en el Kingdom Arena de Riad.

En una pelea de lo más reñida, el puño al aire del boxeador ucraniano le hizo retener el título y alargó su imbatibilidad. El balance de Usyk se extiende ya hasta el 23-0-0, aunque en esta ocasión tuvo que sudar y aguantar hasta el final para esperar la decisión favorable de los jueces.

De forma unánime por un triple 116-112, el combate cayó del lado de Usyk y desató la indignación en Fury, que también se veía ganador después de plantar cara. El británico ni siquiera compareció en el momento en el que el árbitro levantó el brazo de su rival, no daba crédito a lo que acababa de escuchar y se giró visiblemente enfadado.

Su cabreo se reflejó en las declaraciones que hizo posteriormente. "Siempre creeré hasta el día en el que me muera que gané esa pelea. Creo que cuando no consigues el KO, esto es lo que pasa, no puedes garantizar una victoria", comentó Fury, que se adjudicó la victoria para sí mismo pese a la decisión contraria de los jueces.

"Creo que Usyk recibió un regalo de Navidad de los jueces, un regalo de Navidad por adelantado. Sentí que gané las dos peleas -en referencia a su anterior derrota también ante Usyk-. Obviamente, sé lo que tenía que hacer, noquearlo para obtener una decisión, pero esto es boxeo y esas cosas pasan", dijo alto y claro el británico tras perder de nuevo ante su rival ucraniano.

Fury se ratificó en que se consideraba el ganador real del combate de los pesos pesados: "No tengo ninguna duda de que gané la pelea, eso es todo. No podemos llorar por esto, ¿qué más podemos hacer? Te pagan, te diviertes y eso es todo, sigues adelante", comentó.

Usyk, por su parte, presentó sus respetos tras el combate al buen hacer de su rival: "Fury es mi mejor amigo. Realmente respeto a ese tipo. Fury me hace más fuerte, es un genial oponente, un gran hombre y un boxeador muy complicado. Es un buen tipo. ¿Hablamos mucho? Sí, pero es simplemente por el espectáculo. Respeto mucho a Fury", comentó el ucraniano.